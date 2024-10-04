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"СПБ биржа" раскрыла планы по IPO в 2025 году

"СПБ биржа" раскрыла планы по IPO в 2025 году - 04.10.2024, ПРАЙМ

"СПБ биржа" раскрыла планы по IPO в 2025 году

"СПБ биржа" планирует при благоприятной конъюнктуре в следующем году провести от трех до пяти первичных размещений акций (IPO) эмитентов, рассказала РИА Новости | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:57+0300

2024-10-04T17:57+0300

2024-10-04T17:57+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. "СПБ биржа" планирует при благоприятной конъюнктуре в следующем году провести от трех до пяти первичных размещений акций (IPO) эмитентов, рассказала РИА Новости пресс-служба площадки. "У нас есть определенный пайплайн по выводу новых эмитентов на биржу. Эта очередь существует, но она будет зависеть от того, какие условия сложатся на рынке для участия инвесторов. При благоприятной конъюнктуре мы представим три-пять сделок в следующем году", - говорится в заявлении пресс-службы. В мае на "СПБ бирже" стартовали торги высокотехнологичной российской компании в области разработки и производства микроэлектроники "Элемент". IPO привлекло порядка 15 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20241002/investitsii-851911891.html

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российский рынок акций, спб биржа, биржевые торги, ipo