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В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ
В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ - 04.10.2024, ПРАЙМ
В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ
Украинские солдаты самовольно покинули свои позиции в Донбассе, отказавшись выполнять поставленные командованием задачи, передает украинский телеканал... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T08:59+0300
2024-10-04T08:59+0300
2024-10-04T08:59+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты самовольно покинули свои позиции в Донбассе, отказавшись выполнять поставленные командованием задачи, передает украинский телеканал "Общественное"."В Вознесенске, что на Николаевщине, около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг", — подчеркнули в статье. Целью протеста бойцы назвали привлечение внимания к нехватке ресурсов и недостаточной подготовке военных кадров на Донецком направлении.Командир взвода также прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что он неоднократно обращался к руководству с запросом о предоставлении снаряжения и оружия. При этом каждый раз командир получал отказ. "А дальше Донбасс, а с чем?" — возмутился он.
https://1prime.ru/20241004/peregovory-851955871.html
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всу, донбасс, вооружение, протесты
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, вооружение, протесты
В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ
Дезертировавшие из Донбасса бойцы 123-й бригады теробороны ВСУ вышли на митинг
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты самовольно покинули свои позиции в Донбассе, отказавшись выполнять поставленные командованием задачи, передает украинский телеканал "Общественное".
"В Вознесенске, что на Николаевщине, около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг", — подчеркнули в статье. Целью протеста бойцы назвали привлечение внимания к нехватке ресурсов и недостаточной подготовке военных кадров на Донецком направлении.
Командир взвода также прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что он неоднократно обращался к руководству с запросом о предоставлении снаряжения и оружия. При этом каждый раз командир получал отказ. "А дальше Донбасс, а с чем?" — возмутился он.
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