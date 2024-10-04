https://1prime.ru/20241004/bunt-851957264.html

В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ

В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ - 04.10.2024, ПРАЙМ

В бригаде ВСУ в Донбассе вспыхнул бунт, сообщают СМИ

Украинские солдаты самовольно покинули свои позиции в Донбассе, отказавшись выполнять поставленные командованием задачи, передает украинский телеканал... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T08:59+0300

2024-10-04T08:59+0300

2024-10-04T08:59+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

вооружение

протесты

https://cdnn.1prime.ru/img/78158/96/781589682_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5cc013f82b5b15fd3f32208bdb7514b.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинские солдаты самовольно покинули свои позиции в Донбассе, отказавшись выполнять поставленные командованием задачи, передает украинский телеканал "Общественное"."В Вознесенске, что на Николаевщине, около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады ТрО вышли на митинг", — подчеркнули в статье. Целью протеста бойцы назвали привлечение внимания к нехватке ресурсов и недостаточной подготовке военных кадров на Донецком направлении.Командир взвода также прокомментировал произошедшее, подчеркнув, что он неоднократно обращался к руководству с запросом о предоставлении снаряжения и оружия. При этом каждый раз командир получал отказ. "А дальше Донбасс, а с чем?" — возмутился он.

https://1prime.ru/20241004/peregovory-851955871.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, донбасс, вооружение, протесты