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Эксперты ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе

Эксперты ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты ожидают роста российского рынка акций на следующей неделе

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций и снижения рубля к юаню; доллар и евро немного ослабеют к... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T22:33+0300

2024-10-04T22:33+0300

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций и снижения рубля к юаню; доллар и евро немного ослабеют к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на следующей неделе на 0,4%, до 2816 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю вырастет на 1 доллар, до 79,6 доллара за баррель, а курс евро на форексе - в пределах цента, до 1,103 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе повысится на 7 копеек, до 13,52 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, снизится на 4 копейки, до 94,83 рубля, евро – на 36 копеек, до 104,38 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "На будущей неделе многое продолжат определять нефтяные цены, а их в свою очередь – главным образом развитие событий на Ближнем Востоке. Вовлечение Ирана в конфликт увеличивает риски как для нефтяной инфраструктуры и экспорта исламской республики, так и для международной логистики – в случае перекрытия Тегераном Ормузского пролива. Ближайшая цель по Brent расположена чуть выше $80 за баррель", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Экономика продолжает находиться на перепутье. С одной стороны, высокая ставка давит на бизнесы, делая для некоторых компаний обслуживание долга неподъемным, с другой стороны, общие темпы кредитования остаются выше целевых. Это может привести к новому повышению ключевой ставки на октябрьском заседании Банка России", - комментирует Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". "Мировые фондовые рынки отступают от недавних максимумов на фоне сокращения спроса на широкий спектр рискованных активов. Рост напряженности геополитических условий на Ближнем Востоке может привести к более заметному росту цен на нефть. Это может прервать тренд по возвращению инфляции в развитых странах к целевым значениям Центробанков, что вызовет сворачивание цикла смягчения денежно-кредитной политики", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Негативными для рынков стали также заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, которые практически сводят на нет шаг снижения базовой процентной ставки в 50 базисных пунктов на следующих заседаниях. В краткосрочной перспективе внимание инвесторов может сместиться к стартующему сезону публикации квартальных корпоративных отчетов, добавил эксперт. "На следующей торговой неделе основное влияние на российский фондовый рынок окажет рост мировых цен на нефть, а также ослабление стоимости российского рубля, так как за текущую неделю стоимость Brent выросла на 9,96%, а курс доллара растет четвертый месяц подряд. Геополитическое напряжение на Ближнем Востоке не утихает. Поэтому в лидерах роста на Московской бирже могут оказаться компании-экспортеры сырьевых товаров и представители нефтегазового сектора", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. РУБЛЬ ПОИЩЕТ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ Близится завершение длинных выходных в Китае (до 7 октября страна празднуется День образования КНР), которые могут привести к реализации отложенных продаж валюты со стороны экспортеров, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Заметно выросли цены на нефть на фоне нового витка обострения на Ближнем Востоке. Все это позволяет ожидать в начале следующей недели некоторого восстановления позиций рубля, но, скорее, локального. По нашему мнению, сложно ожидать устойчивого ухода дефицита юаней, учитывая сезонно сильный спрос участников ВЭД на валюту. Кроме того, над рынком могут довлеть и ожидания вступления в силу с 12 октября санкций против Московской Биржи (впрочем, не исключено, что их могут и снова сдвинуть), подталкивая к спекулятивным покупкам", - говорит он. Стоит ожидать повышения волатильности юаня, курс на следующей неделе будет находиться преимущественно в диапазоне 13-13,6 рубля за юань и к концу недели он подойдет к его верхней границе, считает Локтюхов. Владимир Чернов из Freedom Finance Global ожидает на следующей неделе доллар в диапазоне 93-97 рублей. Китайский юань может подорожать до 13,75-14 рублей, добавляет он. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "Уходящая неделя принесла сентябрьский максимум на 2889 пунктов по индексу Мосбиржи, последовавший за этим откат под 2750 пунктов и восстановление в район 2800 пунктов. Для роста волатильности был ряд причин – техническая перегретость многих активов после продолжительного сентябрьского роста, сигналы в пользу дальнейшего повышения ключевой ставки, сильные движения в тяжеловесных акциях "Газпрома" на новостном фоне, обсуждения налоговых инициатив, связанных с банковским сектором", - рассказал Шепелев. Подъем цен на нефть и слабость рубля позволили к концу торговой пятидневки компенсировать часть потерь, добавил эксперт. "Динамика рынка в значительной степени будет находиться под влиянием ожиданий участников рынка относительно изменений монетарной политики ЦБ РФ. На нефтяной рынок будет оказывать влияние нестабильная ситуация на Ближнем Востоке", - рассказал Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент". "Рынок акций большую часть этой недели находился под давлением продаж, но в пятницу настроения улучшились и индекс Мосбиржи смог вернуться выше 2800 пунктов. Поддержку оказали ослабевший рубль и взлетевшая на резком обострении ситуации на Ближнем Востоке нефть. Технически российские "фишки" и индекс уже смотрятся готовыми к развитию отскока - ждем, что индекс Мосбиржи сможет подняться на следующей неделе в зону 2900-2950 пунктов", - сказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, рубль, нефть