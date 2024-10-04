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Ford представил легендарный внедорожник нового поколения
Ford представил легендарный внедорожник нового поколения - 04.10.2024, ПРАЙМ
Ford представил легендарный внедорожник нового поколения
Американский автопроизводитель Ford представил внедорожник Expedition пятого поколения, сообщило издание "Мотор". | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:54+0300
2024-10-04T15:54+0300
2024-10-04T15:54+0300
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Ford представил внедорожник Expedition пятого поколения, сообщило издание "Мотор". Отмечается, что у модели изменился внешний вид, но машина по-прежнему огромна и монументальна. Автомобиль работает на турбодвигателе V6 3.5 EcoBoost, который, в зависимости от версии, обладает мощностью 406 или 446 лошадиных сил и работает в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.В материале сказано, что длина стандартной версии Ford Expedition составляет 5,33 метра, а длиннобазной Expedition Max — 5,61 метра. В автомобиле смонтирован трехрядный салон, при этом задние сиденья складываются в пропорции 40/20/40. В центральной консоли установлен электропривод, она сдвигается назад примерно на 20 сантиметров, что обеспечивает доступ к вместительному отсеку. Передняя панель имеет два экрана: широкоформатный с диагональю 24 дюйма и тачскрин с диагональю 13,2 дюйма. Они являются частью медиакомплекса Digital Experience.Также отмечается, что для Ford Expedition доступна система зонального наружного освещения и двухстворчатая багажная дверь с откидной секцией выдерживающей нагрузку до 227 килограммов. В сочетании с набором Cargo Tailgate Manager багажник трансформируется в подобие сервировочного столика.По данным издания, в США цена машины составляет от 61 700 долларов.
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авто, сша, внедорожники, ford
Экономика, Авто, США, внедорожники, Ford
Ford представил легендарный внедорожник нового поколения
"Мотор": представлено пятое поколение внедорожника Ford Expedition
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ.
Американский автопроизводитель Ford представил внедорожник Expedition пятого поколения, сообщило издание "Мотор"
.
Отмечается, что у модели изменился внешний вид, но машина по-прежнему огромна и монументальна. Автомобиль работает на турбодвигателе V6 3.5 EcoBoost, который, в зависимости от версии, обладает мощностью 406 или 446 лошадиных сил и работает в паре с десятидиапазонной автоматической коробкой передач.
В материале сказано, что длина стандартной версии Ford Expedition составляет 5,33 метра, а длиннобазной Expedition Max — 5,61 метра. В автомобиле смонтирован трехрядный салон, при этом задние сиденья складываются в пропорции 40/20/40. В центральной консоли установлен электропривод, она сдвигается назад примерно на 20 сантиметров, что обеспечивает доступ к вместительному отсеку. Передняя панель имеет два экрана: широкоформатный с диагональю 24 дюйма и тачскрин с диагональю 13,2 дюйма. Они являются частью медиакомплекса Digital Experience.
Также отмечается, что для Ford Expedition доступна система зонального наружного освещения и двухстворчатая багажная дверь с откидной секцией выдерживающей нагрузку до 227 килограммов. В сочетании с набором Cargo Tailgate Manager багажник трансформируется в подобие сервировочного столика.
По данным издания, в США цена машины составляет от 61 700 долларов.
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