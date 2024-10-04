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В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили
В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили
Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T22:59+0300
2024-10-04T22:59+0300
2024-10-04T22:59+0300
экономика
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германия
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электромобили
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БЕРЛИН, 4 окт - ПРАЙМ. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke. Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность. Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет. Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.
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авто, германия, китайские авто, электромобили
Экономика, Авто, ГЕРМАНИЯ, китайские авто, электромобили
В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили
Funke: 80% немцев готовы были бы рассмотреть покупку китайского электромобиля
БЕРЛИН, 4 окт - ПРАЙМ. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke.
Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность.
Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет.
Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится.
В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны.
Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.
Немецкие автогиганты выступили против роста пошлин на электромобили из КНР