https://1prime.ru/20241004/germaniya-852005677.html

В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили

В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Германии оценили готовность немцев покупать китайские электромобили

Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T22:59+0300

2024-10-04T22:59+0300

2024-10-04T22:59+0300

экономика

авто

германия

китайские авто

электромобили

https://cdnn.1prime.ru/img/84142/54/841425400_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_55f1227979444ad0a72fba1e33a22ef7.jpg

БЕРЛИН, 4 окт - ПРАЙМ. Восемьдесят процентов опрошенных Общегерманским автомобильным клубом ADAC жителей Германии могли бы себе представить покупку электромобиля от китайских производителей, сообщают издания медиагруппы Funke. Согласно результатам опроса, 80% респондентов не исключают покупки китайского электрического автомобиля, если бы представилась такая возможность. Пятьдесят девять процентов опрошенных заявили, что готовы были бы в принципе рассмотреть покупку китайского автомобиля - как с двигателем внутреннего сгорания, так и на электрическом приводе. Среди молодого поколения готовность приобрести автомобиль даже выше: 74% респондентов - в возрасте от 30 до 39 лет и 72% - в возрасте от 18 до 29 лет. Основной причиной покупки автомобиля китайской марки участники опроса назвали выгодную цену. Опрос был проведен в июле среди 1 079 человек с водительскими правами. Погрешность не приводится. В пятницу Еврокомиссия сообщила, что страны ЕС одобрили ранее предложенные ЕК пошлины на электромобили КНР, но Брюссель и Пекин до конца октября продолжат поиск альтернативного решения по ситуации. Окончательное решение должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС не позднее 30 октября. По данным ряда СМИ, среди проголосовавших против - Германия, Венгрия и еще две страны. Ранее представитель Volkswagen в ответ на запрос РИА Новости сообщил, что концерну невыгоден обсуждаемый в Евросоюзе ввод повышенных тарифов на электромобили из Китая, так как негативные последствия этого решения перевесят любые предполагаемые выгоды для немецкой автомобильной промышленности. Схожее мнение в интервью немецким медиа выразили также представители Mercedes-Benz и BMW.

https://1prime.ru/20241004/avtogiganty-852001535.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, германия, китайские авто, электромобили