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Строительство метро в Красноярске набирает обороты

Строительство метро в Красноярске набирает обороты - 04.10.2024, ПРАЙМ

Строительство метро в Красноярске набирает обороты

В Красноярске в пятницу началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Улица Шахтеров" до станции "Улица Карла Маркса" первой ветки метро в... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:19+0300

2024-10-04T17:19+0300

2024-10-04T17:19+0300

красноярский край

метро

красноярск

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. В Красноярске в пятницу началась проходка левого перегонного тоннеля от станции "Улица Шахтеров" до станции "Улица Карла Маркса" первой ветки метро в Красноярске, сообщается на сайте правительства края. ТПМК начал движение вслед за стартовавшим в начале сентября комплексу "Екатерина". Длина проходки на этом участке составит 3,3 км, которые комплекс весом 480 тонн преодолеет примерно за 14,5 месяца. "Сегодня благодаря поддержке президента в Красноярске мы, наконец, строим наше метро – самое восточное в России", - заявил губернатор Михаил Котюков в ходе визита на строительную площадку. Он пообщался со строителями, работающими с ТПМК под землей. Главе региона показали работу комплекса и монтаж железобетонных колец, из которых состоит внутренняя обшивка тоннеля. "Екатерина" уже прошла 161 метр правого тоннеля, сегодня запускаем второй ТПМК, который проложит параллельную ветку. Машины способны прокладывать путь через любые виды грунтов, одновременно устанавливая бетонные сегменты для обделки тоннеля. Это один из самых современных и эффективных способов тоннелестроения", - отметил генеральный директор ООО "Бамтоннельстрой - Красноярск" Константин Пономаренко. Работы по проходке обоих перегонных тоннелей ведутся в графике. Всего тоннелепроходческим механизированным комплексам предстоит уложить более 4,8 тысячи колец высокоточной железобетонной обделки. Проект строительства метро в Красноярске реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Первый этап линии протяженностью 11 км будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Молокова.

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красноярский край

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красноярский край, метро, красноярск