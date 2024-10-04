https://1prime.ru/20241004/kurs-851999023.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 5 октября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 5 октября - 04.10.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 5 октября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 6,81 копейки, до 13,4127 рубля, курс доллара - на 15,62 копейки, до 94,87 рубля, курс | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T17:27+0300
2024-10-04T17:27+0300
2024-10-04T17:34+0300
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 6,81 копейки, до 13,4127 рубля, курс доллара - на 15,62 копейки, до 94,87 рубля, курс евро - на 12,4 копейки, до 104,7424 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20241003/minfin-851938865.html
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россия, курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня с 5 октября
ЦБ: курс доллара с 5 октября - 94,87 руб, евро - 104,74 руб, юаня - 13,41 руб
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, понизился на 6,81 копейки, до 13,4127 рубля, курс доллара - на 15,62 копейки, до 94,87 рубля, курс евро - на 12,4 копейки, до 104,7424 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Минфин продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу