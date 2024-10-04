https://1prime.ru/20241004/lerchek--852002547.html
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест - 04.10.2024, ПРАЙМ
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая обвиняется в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T19:43+0300
2024-10-04T19:43+0300
2024-10-04T20:03+0300
происшествия
россия
валерия чекалина (лерчек)
суд
домашний арест
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая обвиняется в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе оглашения решения судья заявил, что ходатайство следователя следует удовлетворить и избрать в отношении Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом домашний арест продлится до 26 ноября. Согласно решению суда, Чекалина будет находиться под домашним арестом в коттедже в подмосковной Истре, который она арендует и проживает там с детьми.Во время домашнего ареста ей будет запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать лишь для вызова экстренных служб. При нарушени режима следователь вправе настаивать на ужесточении меры пресечения.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в ходе решения вопроса о домашнем аресте блогер расплакалась. Он заявила судьям, что разведена, воспитывает троих детей и зарабатывает для них деньги. По словам Лерчек, ее единственным источником дохода являются работа в сети интернет и съемки на федеральном канале.Чекалина просила не лишать ее возможности зарабатывать деньги и освободить . Она заявила что "начала все с чистого листа" и заплатила все налоги.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из РФ с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Указанным лицам предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Положения данной статьи предусматривают наказание за валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в особо крупном размере организованной группой лиц.
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россия, валерия чекалина (лерчек), суд, домашний арест
Происшествия, РОССИЯ, Валерия Чекалина (Лерчек), суд, домашний арест
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест до 26 ноября
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая обвиняется в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе оглашения решения судья заявил, что ходатайство следователя следует удовлетворить и избрать в отношении Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом домашний арест продлится до 26 ноября.
Согласно решению суда, Чекалина будет находиться под домашним арестом в коттедже в подмосковной Истре, который она арендует и проживает там с детьми.
Во время домашнего ареста ей будет запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать лишь для вызова экстренных служб. При нарушени режима следователь вправе настаивать на ужесточении меры пресечения.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в ходе решения вопроса о домашнем аресте блогер расплакалась. Он заявила судьям, что разведена, воспитывает троих детей и зарабатывает для них деньги. По словам Лерчек, ее единственным источником дохода являются работа в сети интернет и съемки на федеральном канале.
Чекалина просила не лишать ее возможности зарабатывать деньги и освободить . Она заявила что "начала все с чистого листа" и заплатила все налоги.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из РФ с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Указанным лицам предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Положения данной статьи предусматривают наказание за валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в особо крупном размере организованной группой лиц.
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