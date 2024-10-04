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Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест - 04.10.2024, ПРАЙМ

Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест

Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая обвиняется в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T19:43+0300

2024-10-04T19:43+0300

2024-10-04T20:03+0300

происшествия

россия

валерия чекалина (лерчек)

суд

домашний арест

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Троицкий суд города Москвы отправил под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), которая обвиняется в незаконном выводе 250 миллионов рублей за рубеж. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе оглашения решения судья заявил, что ходатайство следователя следует удовлетворить и избрать в отношении Чекалиной меру пресечения в виде домашнего ареста. При этом домашний арест продлится до 26 ноября. Согласно решению суда, Чекалина будет находиться под домашним арестом в коттедже в подмосковной Истре, который она арендует и проживает там с детьми.Во время домашнего ареста ей будет запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать лишь для вызова экстренных служб. При нарушени режима следователь вправе настаивать на ужесточении меры пресечения.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в ходе решения вопроса о домашнем аресте блогер расплакалась. Он заявила судьям, что разведена, воспитывает троих детей и зарабатывает для них деньги. По словам Лерчек, ее единственным источником дохода являются работа в сети интернет и съемки на федеральном канале.Чекалина просила не лишать ее возможности зарабатывать деньги и освободить . Она заявила что "начала все с чистого листа" и заплатила все налоги.Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что блогеры Артем и Валерия Чекалины, а также их партнер по бизнесу подозреваются в выводе из РФ с помощью подложных документов более 250 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Указанным лицам предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Положения данной статьи предусматривают наказание за валютные операции по переводу денежных средств в рублях на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода в особо крупном размере организованной группой лиц.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валерия чекалина (лерчек), суд, домашний арест