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Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам
Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам - 04.10.2024, ПРАЙМ
Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам
Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T07:32+0300
2024-10-04T07:32+0300
лимит
банковские карты
платеж
сф
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. В обращении сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. При этом далеко не все клиенты проинформированы о такой возможности, подчеркнул политик. "В связи с этим прошу вас высказать позицию Центрального банка относительно возможности внесения изменений... в банковские правила требований об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств, которые могут быть переведены с банковского счета посредством индивидуальных платежных средств через сеть Интернет", - написал Гибатдинов. Кроме того, сенатор предложил Банку России дать гражданам право на определение круга получателей денег с одновременным "установлением лимита максимального перевода третьим лицам". Он также заявил, что для этого необходимо обязать сотрудников банков уведомлять о наличии такого права при заключении договора между банком и клиентом. "Также прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в банковские правила в целях предоставления возможности реализации права клиентов на установление, по желанию клиента, PIN-кода на операцию, сумма которой менее установленного банком лимита платежа", - заключил Гибатдинов. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что внедрение подобной нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества путем бесконтактной и онлайн-оплаты. По мнению Гибатдинова, подобные самоограничения необходимо внедрить в типовые формы договоров банков с гражданами, при этом ограничения можно будет снять в любое время по желанию клиента. "Цель внедрения лимита - дать возможность людям обезопасить себя от возможных актов мошенничества. По нашему мнению, если процесс осуществления перевода крупных сумм сделать несколько сложнее, мы сможем уберечь людей от необдуманных действий в отношении своих финансовых средств", - резюмировал политик.
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лимит, банковские карты, платеж, сф
лимит, банковские карты, платеж, СФ
07:32 04.10.2024
 
Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам

В СФ предложили дать россиянам право ограничивать максимальные суммы платежей по картам

© Unsplash/Emil KalibradovБанковские карты
Банковские карты
© Unsplash/Emil Kalibradov
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости.
В обращении сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. При этом далеко не все клиенты проинформированы о такой возможности, подчеркнул политик.
"В связи с этим прошу вас высказать позицию Центрального банка относительно возможности внесения изменений... в банковские правила требований об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств, которые могут быть переведены с банковского счета посредством индивидуальных платежных средств через сеть Интернет", - написал Гибатдинов.
Кроме того, сенатор предложил Банку России дать гражданам право на определение круга получателей денег с одновременным "установлением лимита максимального перевода третьим лицам". Он также заявил, что для этого необходимо обязать сотрудников банков уведомлять о наличии такого права при заключении договора между банком и клиентом.
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"Также прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в банковские правила в целях предоставления возможности реализации права клиентов на установление, по желанию клиента, PIN-кода на операцию, сумма которой менее установленного банком лимита платежа", - заключил Гибатдинов.
В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что внедрение подобной нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества путем бесконтактной и онлайн-оплаты. По мнению Гибатдинова, подобные самоограничения необходимо внедрить в типовые формы договоров банков с гражданами, при этом ограничения можно будет снять в любое время по желанию клиента.
"Цель внедрения лимита - дать возможность людям обезопасить себя от возможных актов мошенничества. По нашему мнению, если процесс осуществления перевода крупных сумм сделать несколько сложнее, мы сможем уберечь людей от необдуманных действий в отношении своих финансовых средств", - резюмировал политик.
 
лимитбанковские картыплатежСФ
 
 
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