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Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам

Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам - 04.10.2024, ПРАЙМ

Сенатор предложить устанавливать лимиты платежей по банковским картам

Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T07:32+0300

2024-10-04T07:32+0300

2024-10-04T07:32+0300

лимит

банковские карты

платеж

сф

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Сенатор Айрат Гибатдинов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами, копия его обращения есть в распоряжении РИА Новости. В обращении сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают гражданам право устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но только по просьбе самих граждан. При этом далеко не все клиенты проинформированы о такой возможности, подчеркнул политик. "В связи с этим прошу вас высказать позицию Центрального банка относительно возможности внесения изменений... в банковские правила требований об обязательном включении в договор банковского счета и положений об особенностях электронных переводов и списаний денежных права клиента на определение суточного и иного временного лимита суммы денежных средств, которые могут быть переведены с банковского счета посредством индивидуальных платежных средств через сеть Интернет", - написал Гибатдинов. Кроме того, сенатор предложил Банку России дать гражданам право на определение круга получателей денег с одновременным "установлением лимита максимального перевода третьим лицам". Он также заявил, что для этого необходимо обязать сотрудников банков уведомлять о наличии такого права при заключении договора между банком и клиентом. "Также прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в банковские правила в целях предоставления возможности реализации права клиентов на установление, по желанию клиента, PIN-кода на операцию, сумма которой менее установленного банком лимита платежа", - заключил Гибатдинов. В беседе с РИА Новости сенатор отметил, что внедрение подобной нормы давно назрело из-за участившихся случаев банковского мошенничества путем бесконтактной и онлайн-оплаты. По мнению Гибатдинова, подобные самоограничения необходимо внедрить в типовые формы договоров банков с гражданами, при этом ограничения можно будет снять в любое время по желанию клиента. "Цель внедрения лимита - дать возможность людям обезопасить себя от возможных актов мошенничества. По нашему мнению, если процесс осуществления перевода крупных сумм сделать несколько сложнее, мы сможем уберечь людей от необдуманных действий в отношении своих финансовых средств", - резюмировал политик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лимит, банковские карты, платеж, сф