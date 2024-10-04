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В Минтруде рассказали о субсидии для бизнеса на переезд нанятых сотрудников
В Минтруде рассказали о субсидии для бизнеса на переезд нанятых сотрудников - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Минтруде рассказали о субсидии для бизнеса на переезд нанятых сотрудников
Программа содействия переезду специалистов может быть продлена на следующий год, нанимающие сотрудников из других регионов работодатели смогут получить... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T21:37+0300
2024-10-04T21:37+0300
2024-10-04T21:39+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Программа содействия переезду специалистов может быть продлена на следующий год, нанимающие сотрудников из других регионов работодатели смогут получить государственную субсидию в среднем в 350 тысяч рублей в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Программу содействия переезду востребованных специалистов предложено продлить на 2025 год… В среднем по стране в 2025 году компании смогут получить порядка 350 тысяч рублей за год", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, субсидия равна 12 размерам минимального размера оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Компании получат эти средства по истечении третьего, шестого, девятого и двенадцатого месяца работы гражданина. "Обращаться за субсидией смогут компании, внесенные в региональный перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников. При этом субсидия предоставляется только за специалистов приоритетных для региональной экономики профессий. Их перечень утверждается на уровне регионов", - уточнили в сообщении.
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россия, минтруд, бизнес, субсидии, переезд, персонал
Экономика, РОССИЯ, Минтруд, Бизнес, субсидии, переезд, персонал
В Минтруде рассказали о субсидии для бизнеса на переезд нанятых сотрудников
Минтруд: работодатели могут получить 350 тыс руб на переезд нанятых сотрудников
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Программа содействия переезду специалистов может быть продлена на следующий год, нанимающие сотрудников из других регионов работодатели смогут получить государственную субсидию в среднем в 350 тысяч рублей в 2025 году, сообщила пресс-служба Минтруда
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Программу содействия переезду востребованных специалистов предложено продлить на 2025 год… В среднем по стране в 2025 году компании смогут получить порядка 350 тысяч рублей за год", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, субсидия равна 12 размерам минимального размера оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент. Компании получат эти средства по истечении третьего, шестого, девятого и двенадцатого месяца работы гражданина.
"Обращаться за субсидией смогут компании, внесенные в региональный перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников. При этом субсидия предоставляется только за специалистов приоритетных для региональной экономики профессий. Их перечень утверждается на уровне регионов", - уточнили в сообщении.
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