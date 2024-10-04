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Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 04.10.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:29+0300
2024-10-04T10:29+0300
2024-10-04T10:34+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.
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нефть, brent
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила $78 долларов за баррель впервые с 30 августа
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.