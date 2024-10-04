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Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 04.10.2024, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T10:29+0300

2024-10-04T10:29+0300

2024-10-04T10:34+0300

экономика

нефть

brent

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.

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2024

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нефть, brent