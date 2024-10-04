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Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель - 04.10.2024, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов. | 04.10.2024, ПРАЙМ
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экономика
нефть
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.
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нефть, brent
Экономика, Нефть, BRENT
10:29 04.10.2024 (обновлено: 10:34 04.10.2024)
 
Цена нефти марки Brent превысила 78 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent превысила $78 долларов за баррель впервые с 30 августа

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, стоимость одного барреля нефти Brent впервые этой осенью поднялась выше 78 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.30 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,59%, до 78,08 доллара за баррель. Выше 78 долларов за баррель она находится впервые с 30 августа.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI в то же время поднимается на 0,62%, до 74,17 доллара за баррель.
 
ЭкономикаНефтьBRENT
 
 
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