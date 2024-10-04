https://1prime.ru/20241004/neft-851964660.html

Эксперт рассказал, как формируются мировые цены на нефть

Эксперт рассказал, как формируются мировые цены на нефть - 04.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как формируются мировые цены на нефть

Торможение темпов роста спроса на нефть в мире – в том числе в Китае, который в 2027 году может достичь пика её потребления, – уже сейчас закладывается в... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T13:16+0300

2024-10-04T13:16+0300

2024-10-04T13:16+0300

энергетика

нефть

мировой спрос на нефть

нефтяные котировки

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 окт – ПРАЙМ. Торможение темпов роста спроса на нефть в мире – в том числе в Китае, который в 2027 году может достичь пика её потребления, – уже сейчас закладывается в нефтяные котировки, такое мнение высказал директор по исследованиям фонда "Институт энергетики и финансов" Алексей Белогорьев на Дальневосточном энергетическом форуме "Нефть и газ Сахалина". Он отметил, что в 2025–2027 годах в России сохраняется потенциал для восстановительного роста производства и экспорта нефти и нефтепродуктов. Однако среди рисков для нефтяного экспорта – его стоимость. "Происходит торможение темпов роста спроса на нефть, в том числе в ведущих странах. Китай перестает быть локомотивом роста спроса и уже в 2027 году может достичь пика потребления нефти. Это тенденция, которая уже сейчас закладывается в нефтяные котировки", – добавил эксперт. В Китае импорт нефти за семь месяцев с начала года снизился на 3%, а со спросом ситуация еще более сложная, уточнил он. Также он обратил внимание на ситуацию с предложением нефти в мире. "ОПЕК+ более не может сокращать свое предложение. Из сильной позиции, когда ОПЕК+ регулирует это (предложение – ред.) путем сокращения поставок, он сейчас переходит в слабую позицию, когда речь о том, на сколько он не увеличит поставки и экспорт", – высказался Белогорьев. "Обозначенные тенденции ведут к снижению средних экспортных цен и российской нефти, несмотря на то, что дисконты на нее в целом снижались и по стоимости фрахта ситуация улучшается. Соответственно, в стоимостном выражении экспорт в следующем году скорее всего будет ниже", – заключил эксперт. XXVIII Дальневосточный энергетический форум "Нефть и газ Сахалина" проходит в Южно-Сахалинске 2–4 октября. Участие в нем принимают 138 компаний, в том числе из Китая и Индии.

https://1prime.ru/20241004/peskov-851963374.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировой спрос на нефть, нефтяные котировки