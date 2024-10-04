https://1prime.ru/20241004/otstuplenie-851959204.html
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:32+0300
2024-10-04T10:32+0300
2024-10-04T10:32+0300
спецоперация на украине
всу
украина
поражение
угледар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу в эфире львовского телеканала NTA."Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - объяснил политик.Он также рассказал, что бригада ВСУ, которая удерживала Угледар, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко настаивает на том, чтобы Зеленский разобрался в причинах отступления.
https://1prime.ru/20241004/khod-851958716.html
украина
угледар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9e9bcc11567942fad20e9ce0dd3fbab5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, украина, поражение, угледар
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, поражение, Угледар
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Костенко: отступление ВСУ из Угледара в Донбассе стало поражением Украины
МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу в эфире львовского телеканала NTA.
"Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - объяснил политик.
Он также рассказал, что бригада ВСУ, которая удерживала Угледар, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко настаивает на том, чтобы Зеленский разобрался в причинах отступления.
"Скорее заканчивать". Запад не устроил план Зеленского по Украине