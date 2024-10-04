https://1prime.ru/20241004/otstuplenie-851959204.html

Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины

Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ

Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины

Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T10:32+0300

2024-10-04T10:32+0300

2024-10-04T10:32+0300

спецоперация на украине

всу

украина

поражение

угледар

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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу в эфире львовского телеканала NTA."Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - объяснил политик.Он также рассказал, что бригада ВСУ, которая удерживала Угледар, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко настаивает на том, чтобы Зеленский разобрался в причинах отступления.

https://1prime.ru/20241004/khod-851958716.html

украина

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всу, украина, поражение, угледар