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Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T10:32+0300
2024-10-04T10:32+0300
спецоперация на украине
всу
украина
поражение
угледар
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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу в эфире львовского телеканала NTA."Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - объяснил политик.Он также рассказал, что бригада ВСУ, которая удерживала Угледар, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко настаивает на том, чтобы Зеленский разобрался в причинах отступления.
https://1prime.ru/20241004/khod-851958716.html
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всу, украина, поражение, угледар
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, поражение, Угледар
10:32 04.10.2024
 
Депутат Рады признал отступление ВСУ из Угледара поражением Украины

Костенко: отступление ВСУ из Угледара в Донбассе стало поражением Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Отступление украинских военных из Угледара в Донбассе является поражением Украины, считает депутат Верховной Рады Роман Костенко. Об этом он рассказал в пятницу в эфире львовского телеканала NTA.
"Какое-либо отступление, даже если нас заставили это сделать, - оно вынужденное. И это поражение, которое мы терпим всей страной из-за того, что либо кто-то принял неправильное решение, либо кто-то не добился большего количества оружия. Это наша вина... нас заставили, создали такие условия, чтобы мы вышли", - объяснил политик.
Он также рассказал, что бригада ВСУ, которая удерживала Угледар, была практически "стерта и у нее большие потери". Костенко настаивает на том, чтобы Зеленский разобрался в причинах отступления.
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Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАпоражениеУгледар
 
 
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