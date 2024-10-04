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Рубль растерял рост против юаня на Мосбирже

Рубль растерял рост против юаня на Мосбирже - 04.10.2024, ПРАЙМ

Рубль растерял рост против юаня на Мосбирже

Рубль на Московской бирже во второй половине торгов пятницы растерял рост против юаня, который пока остается ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T18:29+0300

2024-10-04T18:29+0300

2024-10-04T18:29+0300

китайский юань

россия

мосбиржа

биржевые торги

юань

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рубль на Московской бирже во второй половине торгов пятницы растерял рост против юаня, который пока остается ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.51 мск не меняется к закрытию четверга и составляет 13,46 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,36-13,48 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 33,4 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,47 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,093 против 7,019 на форексе (премия в 0,1%). РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже колеблется в узком коридоре. При этом китайская валюта утром по инерции дешевела, но во второй половине сессии компенсировала снижение, однако пока остается ниже ключевой отметки 13,5 рубля. Таким образом, юань пока консолидируется после роста предыдущих недель. "Во-первых, коррекция вниз инвалют к рублю назрела чисто технически. Во-вторых, для рубля появились хорошие новости о росте в 25,6 раз объема ежедневных рыночных продаж валюты Центробанком. Также отметим резкий рост мировых цен на нефть, вызванный ближневосточной эскалацией. Правда, текущий подъем нефтяных котировок по факту транслируется в курс рубля с временным лагом в 4-6 недель", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют противоречивый фон для курса рубля. Стоимость нефти растет на 0,8%, до 78,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышается на 0,5%, до 102,5 пункта. ПРОГНОЗЫ По итогам октября экспортеры должны будут заплатить большую сумму нефтегазовых налогов (включая квартальный НДД) - в размере 1,2 триллиона рублей, отмечает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара" в качестве фактора поддержки рубля. "Мы также не ожидаем в октябре дальнейшего падения цен на нефть, прогнозируя их в диапазоне 75–80 долларов за баррель. Важно, что риском для нашего сценария выступает динамика оттока капитала, связанного с продажей бизнесов нерезидентами. За восемь месяцев в бюджет уже поступило 140 миллиардов рублей специальных взносов (только в августе был зафиксирован всплеск в 50 миллиардов)", - добавляет он. Восстановление импортных потоков будет давить на рубль, поэтому потенциал рублевого укрепления ограничен – ближайшие цели расположены ближе к 13 рублям за юань и 93 рублям за доллар, говорит Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

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россия, мосбиржа, биржевые торги, юань