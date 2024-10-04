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Рубль в конце торговой недели слегка прибавил против юаня на Мосбирже - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
https://1prime.ru/20241004/rubl-852004168.html
Рубль в конце торговой недели слегка прибавил против юаня на Мосбирже
Рубль в конце торговой недели слегка прибавил против юаня на Мосбирже - 04.10.2024, ПРАЙМ
Рубль в конце торговой недели слегка прибавил против юаня на Мосбирже
Рубль на Московской бирже по итогам торгов пятницы слегка повысился против юаня, который пока остается ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов. | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T21:08+0300
2024-10-04T21:08+0300
китайский юань
биржевые торги
мосбиржа
курсы валют
юань
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже по итогам торгов пятницы слегка повысился против юаня, который пока остается ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 13,45 рубля. За неделю юань вырос на 17 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,11-13,57 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил в пятницу 34,8 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,24 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже колебался в узком коридоре. При этом китайская валюта утром по инерции дешевела, однако во второй половине сессии компенсировала снижение. К завершению сессии юань опять сполз и остался ниже ключевой отметки 13,5 рубля, хотя в течение недели и тестировал этот уровень. После почти непрерывного укрепления с конца августа курс юаня в последние дни взял паузу на российской бирже, встретив сопротивление на уровне 13,5 рубля, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "Судя по всему, постепенно восстанавливается спрос на валюту со стороны импортеров (после того, как импорт на какое-то время оказался под заметным давлением из-за проблем с внешними платежами и расчетами). Кроме того, в первую неделю октября из-за праздников закрыты китайские рынки, что вероятно создавало сложности для российского рынка в части привлечения юаневой ликвидности на текущей неделе, ослабляя рубль против юаня, а вместе с этим и против "токсичных" валют", - говорит он. Стоимость нефти к 20.28 мск росла на 1,9%, до 79,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 102,6 пункта. ПРОГНОЗЫ В октябре не следует ожидать заметного укрепления рубля, советует Андрей Алексеев из УК "Первая". "Можно ожидать, что в начавшемся месяце курс доллара будет в среднем составлять 93-96 рублей, китайского юаня – 13,2-13,6 рубля", - добавляет он. С учетом роста цен на нефть за последнее время, увеличения чистых продаж валюты Банком России в ближайший месяц и окончания праздничной недели в Китае, у рубля появляются хорошие шансы для укрепления, юань может сползти в диапазон 13-13,25 рубля, считает Кравченко из компании "Велес капитал". "В то же время в перспективе до конца текущего года сохраняется заметная вероятность подъема юаня выше 14 рублей", - добавляет он.
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биржевые торги, мосбиржа, курсы валют, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, курсы валют, юань
21:08 04.10.2024
 
Рубль в конце торговой недели слегка прибавил против юаня на Мосбирже

Курс рубля на Мосбирже по итогам торгов пятницы слегка вырос против юаня

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль на Московской бирже по итогам торгов пятницы слегка повысился против юаня, который пока остается ниже уровня 13,5 рубля, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 13,45 рубля.
За неделю юань вырос на 17 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 13,11-13,57 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил в пятницу 34,8 миллиарда рублей.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 95,24 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля к юаню в пятницу на Московской бирже колебался в узком коридоре. При этом китайская валюта утром по инерции дешевела, однако во второй половине сессии компенсировала снижение. К завершению сессии юань опять сполз и остался ниже ключевой отметки 13,5 рубля, хотя в течение недели и тестировал этот уровень.
После почти непрерывного укрепления с конца августа курс юаня в последние дни взял паузу на российской бирже, встретив сопротивление на уровне 13,5 рубля, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".
"Судя по всему, постепенно восстанавливается спрос на валюту со стороны импортеров (после того, как импорт на какое-то время оказался под заметным давлением из-за проблем с внешними платежами и расчетами). Кроме того, в первую неделю октября из-за праздников закрыты китайские рынки, что вероятно создавало сложности для российского рынка в части привлечения юаневой ликвидности на текущей неделе, ослабляя рубль против юаня, а вместе с этим и против "токсичных" валют", - говорит он.
Стоимость нефти к 20.28 мск росла на 1,9%, до 79,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 102,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

В октябре не следует ожидать заметного укрепления рубля, советует Андрей Алексеев из УК "Первая".
"Можно ожидать, что в начавшемся месяце курс доллара будет в среднем составлять 93-96 рублей, китайского юаня – 13,2-13,6 рубля", - добавляет он.
С учетом роста цен на нефть за последнее время, увеличения чистых продаж валюты Банком России в ближайший месяц и окончания праздничной недели в Китае, у рубля появляются хорошие шансы для укрепления, юань может сползти в диапазон 13-13,25 рубля, считает Кравченко из компании "Велес капитал".
"В то же время в перспективе до конца текущего года сохраняется заметная вероятность подъема юаня выше 14 рублей", - добавляет он.
Котировки, сток
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Китайский юаньбиржевые торгиМосбиржакурсы валютюань
 
 
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