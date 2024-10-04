Ситуация вокруг Ирана будет определять настроения на российском рынке акций

МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 4,3%. Курс рубля по отношению к доллару на Форексе ослаб на 2,1% и торговался в пятницу вблизи отметки 95,25.Неделя началась с импульса вниз на фоне падающей нефти, но к четвергу рынок консолидировался на уровне 2800 по Индексу Мосбиржи. В четверг и в пятницу цены на нефть резко пошли наверх, достигнув уровня $78 по Brent и $72 по Urals. В нефтяные цены закладывается вероятность того, что Иран прекратит поставки из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Западные информационные агентства сообщают, что нефтяные танкеры покидают иранские нефтеналивные терминалы, опасаясь возможных ударов по транспортной инфраструктуре. Ситуация вокруг Ирана будет определять состояние рынка нефти и влиять на настроения на российском рынке акций в ближайшей перспективе.На следующей неделе сезон промежуточных дивидендов продолжится, что должно поддерживать рынок. Мы станем свидетелями закрытия реестров у следующих известных эмитентов: "Татнефть" и "НОВАТЭК". В следующую пятницу будет последний день торгов с полугодовыми дивидендами для акций Газпром нефти, которые составят 51,96 руб. (7,4%) от рыночной стоимости.
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 4,3%. Курс рубля по отношению к доллару на Форексе ослаб на 2,1% и торговался в пятницу вблизи отметки 95,25.
Неделя началась с импульса вниз на фоне падающей нефти, но к четвергу рынок консолидировался на уровне 2800 по Индексу Мосбиржи. В четверг и в пятницу цены на нефть резко пошли наверх, достигнув уровня $78 по Brent и $72 по Urals. В нефтяные цены закладывается вероятность того, что Иран прекратит поставки из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Западные информационные агентства сообщают, что нефтяные танкеры покидают иранские нефтеналивные терминалы, опасаясь возможных ударов по транспортной инфраструктуре. Ситуация вокруг Ирана будет определять состояние рынка нефти и влиять на настроения на российском рынке акций в ближайшей перспективе.
На следующей неделе сезон промежуточных дивидендов продолжится, что должно поддерживать рынок. Мы станем свидетелями закрытия реестров у следующих известных эмитентов: "Татнефть" и "НОВАТЭК". В следующую пятницу будет последний день торгов с полугодовыми дивидендами для акций Газпром нефти, которые составят 51,96 руб. (7,4%) от рыночной стоимости.
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