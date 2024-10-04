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Ситуация вокруг Ирана будет определять настроения на российском рынке акций - 04.10.2024, ПРАЙМ
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Ситуация вокруг Ирана будет определять настроения на российском рынке акций
Ситуация вокруг Ирана будет определять настроения на российском рынке акций - 04.10.2024, ПРАЙМ
Ситуация вокруг Ирана будет определять настроения на российском рынке акций
Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 4,3%. Курс рубля по... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T18:55+0300
2024-10-04T18:59+0300
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 4,3%. Курс рубля по отношению к доллару на Форексе ослаб на 2,1% и торговался в пятницу вблизи отметки 95,25.Неделя началась с импульса вниз на фоне падающей нефти, но к четвергу рынок консолидировался на уровне 2800 по Индексу Мосбиржи. В четверг и в пятницу цены на нефть резко пошли наверх, достигнув уровня $78 по Brent и $72 по Urals. В нефтяные цены закладывается вероятность того, что Иран прекратит поставки из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Западные информационные агентства сообщают, что нефтяные танкеры покидают иранские нефтеналивные терминалы, опасаясь возможных ударов по транспортной инфраструктуре. Ситуация вокруг Ирана будет определять состояние рынка нефти и влиять на настроения на российском рынке акций в ближайшей перспективе.На следующей неделе сезон промежуточных дивидендов продолжится, что должно поддерживать рынок. Мы станем свидетелями закрытия реестров у следующих известных эмитентов: "Татнефть" и "НОВАТЭК". В следующую пятницу будет последний день торгов с полугодовыми дивидендами для акций Газпром нефти, которые составят 51,96 руб. (7,4%) от рыночной стоимости.
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Александр Власенко
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
192
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мнения аналитиков, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, нефть, рубль
Экономика, Мнения аналитиков, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, Нефть, рубль
18:55 04.10.2024 (обновлено: 18:59 04.10.2024)
 

Ситуация вокруг Ирана будет определять настроения на российском рынке акций

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Александр Власенко, портфельный управляющий РСХБ Управление Активами
Александр Власенко
Портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся снижением. Индекс Мосбиржи потерял 2,1%, валютный индекс РТС закрылся в минусе на 4,3%. Курс рубля по отношению к доллару на Форексе ослаб на 2,1% и торговался в пятницу вблизи отметки 95,25.
Неделя началась с импульса вниз на фоне падающей нефти, но к четвергу рынок консолидировался на уровне 2800 по Индексу Мосбиржи. В четверг и в пятницу цены на нефть резко пошли наверх, достигнув уровня $78 по Brent и $72 по Urals. В нефтяные цены закладывается вероятность того, что Иран прекратит поставки из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Западные информационные агентства сообщают, что нефтяные танкеры покидают иранские нефтеналивные терминалы, опасаясь возможных ударов по транспортной инфраструктуре. Ситуация вокруг Ирана будет определять состояние рынка нефти и влиять на настроения на российском рынке акций в ближайшей перспективе.
На следующей неделе сезон промежуточных дивидендов продолжится, что должно поддерживать рынок. Мы станем свидетелями закрытия реестров у следующих известных эмитентов: "Татнефть" и "НОВАТЭК". В следующую пятницу будет последний день торгов с полугодовыми дивидендами для акций Газпром нефти, которые составят 51,96 руб. (7,4%) от рыночной стоимости.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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