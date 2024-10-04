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В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль - 04.10.2024, ПРАЙМ
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В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль
В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль
Минсельхоз РФ предлагает предоставлять субсидии на возмещение расходов на обучение и привлечение профильных специалистов, чтобы решить проблему с дефицитом... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T13:20+0300
2024-10-04T13:20+0300
минсельхоз
апк
субсидии
специалисты
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает предоставлять субсидии на возмещение расходов на обучение и привлечение профильных специалистов, чтобы решить проблему с дефицитом кадров в отрасли, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса", - говорится в тексте проекта постановления. В рамках проекта министерство предусматривает компенсацию затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами агровузов и других высших учебных заведений, а также возмещение расходов, связанных с оплатой труда и проживанием студентов. Срок предоставления государственной поддержки не будет превышать шести лет. В то же время субсидии должны будут покрывать стимулирующие выплаты учителям и другим специалистам, задействованным в работе ключевого проекта АПК - агротехнологического класса. Министерство также намерено возместить расходы на жилье указанных специалистов. Другими претендентами на государственные субсидии названы инвесторы объектов среднего профессионального образования и заказчики ключевых проектов агротехнологических классов. Постановление опубликовано в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" - национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". В начале года тогда еще министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году от 30 до 50 тысяч человек. При этом, по его словам, Минсельхоз совместно с Минтрудом разрабатывает методику прогноза потребности в кадрах. Кроме того, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий.
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минсельхоз, апк, субсидии, специалисты
Минсельхоз, АПК, субсидии, Специалисты
13:20 04.10.2024
 
В Минсельхозе нашли способ привлечения профильных специалистов в отрасль

Минсельхоз предлагает выделять субсидии для поддержки притока кадров в АПК

РФ до июля может экспортировать еще 0,8-1 млн тонн зерна - Минсельхоз [Версия 1]
РФ до июля может экспортировать еще 0,8-1 млн тонн зерна - Минсельхоз [Версия 1]
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает предоставлять субсидии на возмещение расходов на обучение и привлечение профильных специалистов, чтобы решить проблему с дефицитом кадров в отрасли, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, направленных на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса", - говорится в тексте проекта постановления.
В рамках проекта министерство предусматривает компенсацию затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении со студентами агровузов и других высших учебных заведений, а также возмещение расходов, связанных с оплатой труда и проживанием студентов. Срок предоставления государственной поддержки не будет превышать шести лет.
В то же время субсидии должны будут покрывать стимулирующие выплаты учителям и другим специалистам, задействованным в работе ключевого проекта АПК - агротехнологического класса. Министерство также намерено возместить расходы на жилье указанных специалистов. Другими претендентами на государственные субсидии названы инвесторы объектов среднего профессионального образования и заказчики ключевых проектов агротехнологических классов.
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Постановление опубликовано в рамках федерального проекта "Кадры в АПК" - национального проекта по обеспечению технологического лидерства "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
В начале года тогда еще министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году от 30 до 50 тысяч человек. При этом, по его словам, Минсельхоз совместно с Минтрудом разрабатывает методику прогноза потребности в кадрах. Кроме того, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий.
 
МинсельхозАПКсубсидииСпециалисты
 
 
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