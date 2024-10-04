https://1prime.ru/20241004/ukraina-851995733.html

"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины

"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины

Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T15:50+0300

2024-10-04T15:50+0300

2024-10-04T15:50+0300

спецоперация на украине

сша

пентагон

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/09/851452409_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_60c919ab4279ba9e0ab3f527a9c124ef.jpg

МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье для блога на портале Substack поделился бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте", - заметил он. По словам Брайена, возможно догадаться, что в случае отправки альянсом своих сил конфликт охватит всю Европу. Тем не менее, будущее Североатлантического альянса "безвыходно" связано с Киевом, заключил он.Ранее президент России Владимир Путин заметил, что прямое вовлечение Запада изменит характер противостояния и сделает членов НАТО фактически воюющими с Россией. Он подчеркивал, что Россия будет реагировать на все угрозы, с которыми столкнется.

https://1prime.ru/20241004/nastuplenie-851961785.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, всу