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"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины
"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины
Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:50+0300
2024-10-04T15:50+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье для блога на портале Substack поделился бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте", - заметил он. По словам Брайена, возможно догадаться, что в случае отправки альянсом своих сил конфликт охватит всю Европу. Тем не менее, будущее Североатлантического альянса "безвыходно" связано с Киевом, заключил он.Ранее президент России Владимир Путин заметил, что прямое вовлечение Запада изменит характер противостояния и сделает членов НАТО фактически воюющими с Россией. Он подчеркивал, что Россия будет реагировать на все угрозы, с которыми столкнется.
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сша, пентагон, всу
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, ВСУ
15:50 04.10.2024
 
"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины

Экс-сотрудник Пентагона: украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВыход снайперской группы Аида спецназа "Ахмат" на задание
Выход снайперской группы Аида спецназа Ахмат на задание - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье для блога на портале Substack поделился бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
"Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте", - заметил он.
По словам Брайена, возможно догадаться, что в случае отправки альянсом своих сил конфликт охватит всю Европу. Тем не менее, будущее Североатлантического альянса "безвыходно" связано с Киевом, заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заметил, что прямое вовлечение Запада изменит характер противостояния и сделает членов НАТО фактически воюющими с Россией. Он подчеркивал, что Россия будет реагировать на все угрозы, с которыми столкнется.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
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