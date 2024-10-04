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"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины
"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины
Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T15:50+0300
2024-10-04T15:50+0300
2024-10-04T15:50+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье для блога на портале Substack поделился бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте", - заметил он. По словам Брайена, возможно догадаться, что в случае отправки альянсом своих сил конфликт охватит всю Европу. Тем не менее, будущее Североатлантического альянса "безвыходно" связано с Киевом, заключил он.Ранее президент России Владимир Путин заметил, что прямое вовлечение Запада изменит характер противостояния и сделает членов НАТО фактически воюющими с Россией. Он подчеркивал, что Россия будет реагировать на все угрозы, с которыми столкнется.
https://1prime.ru/20241004/nastuplenie-851961785.html
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сша, пентагон, всу
Спецоперация на Украине, США, Пентагон, ВСУ
"Безвыходно". Экс-сотрудник Пентагона раскрыл зловещий план Украины
Экс-сотрудник Пентагона: украинцы хотят, чтобы их на фронте заменили войска НАТО
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Украинцы надеются на поддержку НАТО и возможность замены своих войск на передовой силами альянса, чтобы справиться с российской угрозой. Таким мнением в статье для блога на портале Substack поделился
бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
"Украинцы прекрасно понимают, что если Вашингтон будет сотрудничать в полной мере, то конфликт на Украине приведет к еще более тяжелым российским атакам. Они рассчитывают на это, чтобы заманить НАТО и заставить войска альянса заменить украинцев на фронте", - заметил он.
По словам Брайена, возможно догадаться, что в случае отправки альянсом своих сил конфликт охватит всю Европу. Тем не менее, будущее Североатлантического альянса "безвыходно" связано с Киевом, заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заметил, что прямое вовлечение Запада изменит характер противостояния и сделает членов НАТО фактически воюющими с Россией. Он подчеркивал, что Россия будет реагировать на все угрозы, с которыми столкнется.
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