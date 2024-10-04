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Средняя цена нефти Urals в сентябре снизилась на 23,6 процента

Средняя цена нефти Urals в сентябре снизилась на 23,6 процента - 04.10.2024, ПРАЙМ

Средняя цена нефти Urals в сентябре снизилась на 23,6 процента

Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в сентябре снизилась на 23,6% в годовом выражении, до 63,6 доллара за баррель,... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T16:47+0300

2024-10-04T16:47+0300

2024-10-04T16:47+0300

энергетика

нефть

стоимость нефти

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в сентябре снизилась на 23,6% в годовом выражении, до 63,6 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. Мировые цены на нефть в сентябре преимущественно падали, опустившись в первой декаде месяца ниже 70 долларов за баррель. В итоге по итогам месяца мировой бенчмарк Brent подешевел на 8,9%, а за третий квартал - на 16,9%. "Средний уровень цен нефти сорта "Юралс" за сентябрь 2024 года 63,57 доллара за баррель", - говорится в сообщении министерства. В сентябре 2023 года средняя цена марки Urals составляла 83,18 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении стоимость опустилась на 23,6%. А в августе текущего года средняя стоимость барреля Urals составила 70,27 доллара, снизившись за сентябрь на 9,5%.

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