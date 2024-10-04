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"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ruA-"

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ruA-" - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ruA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ruA-" с позитивным прогнозом, сообщило агентство. | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T17:33+0300

2024-10-04T17:33+0300

2024-10-04T17:33+0300

экономика

россия

банки

рейтинг

уралсиб

эксперт ра

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка "Уралсиб" на уровне "ruA-" с позитивным прогнозом, сообщило агентство. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "Банк Уралсиб" на уровне ruА-, прогноз по рейтингу - позитивный. Сохранение позитивного прогноза отражает ожидания агентства по росту показателей эффективности деятельности, несмотря на их временное снижение, по мере увеличения объемов бизнеса по ключевым направлениям развития при сохранении адекватной стоимости риска", - говорится в сообщении. Агентство высоко оценивает рыночные позиции банка, кредитная организация стабильно входит в топ-30 банков РФ по величине активов. Более того, "Эксперт РА" отмечает высокий уровень диверсификации бизнеса банка как по сегментам кредитного риска, так и по доходам, и комфортную позицию ПАО "Уралсиб" по капиталу при приемлемой рентабельности. "Эксперт РА" считает, что у банка "Уралсиб" адекватное качество активов и приемлемая позиция по ликвидности. Агентство хорошо оценивает корпоративное управление банка, но при этом отмечает, что по-прежнему наблюдаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля, касающиеся управления кредитным риском, соблюдения валютных ограничений, а также проведения клиентских операций. По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

https://1prime.ru/20240926/reyting-851810027.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, рейтинг, уралсиб, эксперт ра