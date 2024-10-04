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В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире - 04.10.2024, ПРАЙМ
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь поднялось на 16 к августу, или на 0,9%, до 1 751 единицы, свидетельствуют... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:40+0300
2024-10-04T14:40+0300
2024-10-04T14:40+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь поднялось на 16 к августу, или на 0,9%, до 1 751 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось при этом на 8, или на 0,5%. В США, согласно данным компании, показатель вырос на 1, до 587 агрегатов, в Канаде - сократился на 1, до 217 единиц. Количество буровых установок в Европе выросло на 6 единиц, до 121. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне августа в 337 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок выросло на 11, до 226 единиц, в Латинской Америке - снизилось на 3, до 157. В Африке показатель вырос на 2 - до 106 установок. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
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нефть, газ, буровые установки, сша
Энергетика, Нефть, Газ, буровые установки, США
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире
Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,9%
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь поднялось на 16 к августу, или на 0,9%, до 1 751 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось при этом на 8, или на 0,5%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос на 1, до 587 агрегатов, в Канаде - сократился на 1, до 217 единиц.
Количество буровых установок в Европе выросло на 6 единиц, до 121. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне августа в 337 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок выросло на 11, до 226 единиц, в Латинской Америке - снизилось на 3, до 157. В Африке показатель вырос на 2 - до 106 установок.
Цена нефти марки Brent достигла 79 долларов за баррель
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.