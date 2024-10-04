Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире - 04.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241004/ustanovka-851967153.html
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире - 04.10.2024, ПРАЙМ
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире
Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь поднялось на 16 к августу, или на 0,9%, до 1 751 единицы, свидетельствуют... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T14:40+0300
2024-10-04T14:40+0300
энергетика
нефть
газ
буровые установки
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_0:141:2500:1547_1920x0_80_0_0_e0f67c61181b8f1bc8cc7d8347c5927a.jpg
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь поднялось на 16 к августу, или на 0,9%, до 1 751 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За год количество действующих буровых сократилось при этом на 8, или на 0,5%. В США, согласно данным компании, показатель вырос на 1, до 587 агрегатов, в Канаде - сократился на 1, до 217 единиц. Количество буровых установок в Европе выросло на 6 единиц, до 121. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне августа в 337 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок выросло на 11, до 226 единиц, в Латинской Америке - снизилось на 3, до 157. В Африке показатель вырос на 2 - до 106 установок. Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
https://1prime.ru/20241004/neft-851965598.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82685/31/826853158_333:0:2408:1556_1920x0_80_0_0_4d17f0afa0745e355e703698619f47b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, буровые установки, сша
Энергетика, Нефть, Газ, буровые установки, США
14:40 04.10.2024
 
В США доложили о росте числа нефтегазовых буровых установок в мире

Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в мире выросло в сентябре на 0,9%

© flickr.com / Imahornfan Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США
 Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© flickr.com / Imahornfan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за сентябрь поднялось на 16 к августу, или на 0,9%, до 1 751 единицы, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
За год количество действующих буровых сократилось при этом на 8, или на 0,5%.
В США, согласно данным компании, показатель вырос на 1, до 587 агрегатов, в Канаде - сократился на 1, до 217 единиц.
Количество буровых установок в Европе выросло на 6 единиц, до 121. На Ближнем Востоке показатель остался на уровне августа в 337 установок. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок выросло на 11, до 226 единиц, в Латинской Америке - снизилось на 3, до 157. В Африке показатель вырос на 2 - до 106 установок.
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
Цена нефти марки Brent достигла 79 долларов за баррель
13:48
Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок во всем мире.
 
ЭнергетикаНефтьГазбуровые установкиСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала