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"Второй сорт": пленный рассказал об отношении ВСУ к мобилизованным

"Второй сорт": пленный рассказал об отношении ВСУ к мобилизованным - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Второй сорт": пленный рассказал об отношении ВСУ к мобилизованным

К мобилизованным украинцам зачастую относятся хуже, чем к подписавшим контракт. Именно их чаще всего отправляют на поле боя и не дают долго оставаться в тылу,... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T05:55+0300

2024-10-04T05:55+0300

2024-10-04T05:55+0300

спецоперация на украине

насильственная мобилизация на украине

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. К мобилизованным украинцам зачастую относятся хуже, чем к подписавшим контракт. Именно их чаще всего отправляют на поле боя и не дают долго оставаться в тылу, сообщил пленный военный медик 59-й бригады Игорь Мацак. новостному агентству РИА Новости."Как я увидел со стороны, контрактники - ближе к начальству, а те, которые мобилизованные, они как второй сорт, извините, что так говорю, но, может, оно так и есть", - подчеркнул он.Мацак отметил, что в непосредственной близости к фронту отношение к мобилизованным солдатам становится еще более жестким. "Все были такие приветливые (в тылу). А как попадаешь на позицию, с тобой уже не так разговаривают", - объяснил он.Военнопленный также рассказал, что на столкновения с российскими войсками командование предпочитает отправлять прежде всего мобилизованных в результате территориальных облав, алкоголиков и наркоманов. В последнюю же очередь идут солдаты, подписавшие контракт. При этом между командирами и подчиненными полностью отсутствует доверие, заключил он.

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насильственная мобилизация на украине, украина, всу