https://1prime.ru/20241004/vsu-851957765.html

В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении

В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении - 04.10.2024, ПРАЙМ

В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении

Украинская армия потеряла тысяча солдат в ходе неудачной атаки на Курское приграничье, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T09:29+0300

2024-10-04T09:29+0300

2024-10-04T09:29+0300

спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинская армия потеряла тысяча солдат в ходе неудачной атаки на Курское приграничье, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники", — отметил он в публикации.По информации Министерства обороны России, за время боев в районе Курска противник потерял более 1850 военнослужащих, включая 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевых бронированных машин и другую технику.В списке потерь также числятся 162 артиллерийских орудия, 33 реактивные системы залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и многое другое, отметили в ведомстве.

https://1prime.ru/20241004/bunt-851957264.html

сша

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всу, сша