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В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении
В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении - 04.10.2024, ПРАЙМ
В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении
Украинская армия потеряла тысяча солдат в ходе неудачной атаки на Курское приграничье, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T09:29+0300
2024-10-04T09:29+0300
2024-10-04T09:29+0300
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МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ. Украинская армия потеряла тысяча солдат в ходе неудачной атаки на Курское приграничье, написал в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники", — отметил он в публикации.По информации Министерства обороны России, за время боев в районе Курска противник потерял более 1850 военнослужащих, включая 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевых бронированных машин и другую технику.В списке потерь также числятся 162 артиллерийских орудия, 33 реактивные системы залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и многое другое, отметили в ведомстве.
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всу, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, США
В Британии высказались о провале ВСУ на ключевом направлении
Журналист Боуз: ВСУ в провальной атаке на Курскую область потеряли тысячи солдат
МОСКВА, 4 окт - ПРАЙМ.
Украинская армия потеряла тысяча солдат в ходе неудачной атаки на Курское приграничье, написал
в своем аккаунте в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз.
"Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники", — отметил он в публикации.
По информации Министерства обороны России, за время боев в районе Курска противник потерял более 1850 военнослужащих, включая 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевых бронированных машин и другую технику.
В списке потерь также числятся 162 артиллерийских орудия, 33 реактивные системы залпового огня, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов и многое другое, отметили в ведомстве.
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