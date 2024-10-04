https://1prime.ru/20241004/zaluzhnyy-852003362.html

"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный

"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный - 04.10.2024, ПРАЙМ

"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный

Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы... | 04.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-04T23:14+0300

2024-10-04T23:14+0300

2024-10-04T23:14+0300

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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.По его словам, Залужный "поднял трубку" и тем самым позволил обнаружить свое местонахождение по радиосигналу. "И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле", — заявил Кривонос .Генерал отметил, что Залужному удалось спастись благодаря хорошему укреплению помещения, в котором он находился в момент удара, и его задели лишь осколки.Представитель российских силовых структур в 2023 году ссылаясь на источники в ВСУ, сообщал агентству РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве не стали комментировать эту информацию.

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украина, всу, валерий залужный, сво