https://1prime.ru/20241004/zaluzhnyy-852003362.html
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный
Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T23:14+0300
2024-10-04T23:14+0300
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.По его словам, Залужный "поднял трубку" и тем самым позволил обнаружить свое местонахождение по радиосигналу. "И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле", — заявил Кривонос .Генерал отметил, что Залужному удалось спастись благодаря хорошему укреплению помещения, в котором он находился в момент удара, и его задели лишь осколки.Представитель российских силовых структур в 2023 году ссылаясь на источники в ВСУ, сообщал агентству РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве не стали комментировать эту информацию.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Валерий Залужный, СВО
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный
Кривонос: Залужный получил ранение на фронте, находясь на посту главкома ВСУ
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ.
Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире
YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.
По его словам, Залужный "поднял трубку" и тем самым позволил обнаружить свое местонахождение по радиосигналу.
"И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле", — заявил Кривонос .
Генерал отметил, что Залужному удалось спастись благодаря хорошему укреплению помещения, в котором он находился в момент удара, и его задели лишь осколки.
Представитель российских силовых структур в 2023 году ссылаясь на источники в ВСУ, сообщал агентству РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве не стали комментировать эту информацию.
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