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"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный - 04.10.2024, ПРАЙМ
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"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный - 04.10.2024, ПРАЙМ
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный
Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы... | 04.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-04T23:14+0300
2024-10-04T23:14+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.По его словам, Залужный "поднял трубку" и тем самым позволил обнаружить свое местонахождение по радиосигналу. "И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. &lt;…&gt; И Залужный реально получил дырку в своем теле", — заявил Кривонос .Генерал отметил, что Залужному удалось спастись благодаря хорошему укреплению помещения, в котором он находился в момент удара, и его задели лишь осколки.Представитель российских силовых структур в 2023 году ссылаясь на источники в ВСУ, сообщал агентству РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве не стали комментировать эту информацию.
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украина, всу, валерий залужный, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Валерий Залужный, СВО
23:14 04.10.2024
 
"Получил дырку". В Киеве рассказали, как был ранен Залужный

Кривонос: Залужный получил ранение на фронте, находясь на посту главкома ВСУ

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Главком ВСУ в отставке Валерий Залужный был ранен на фронте в 2023 году. Об этом рассказал в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос.
По его словам, Залужный "поднял трубку" и тем самым позволил обнаружить свое местонахождение по радиосигналу.
"И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле", — заявил Кривонос .
Генерал отметил, что Залужному удалось спастись благодаря хорошему укреплению помещения, в котором он находился в момент удара, и его задели лишь осколки.
Представитель российских силовых структур в 2023 году ссылаясь на источники в ВСУ, сообщал агентству РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения после ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве не стали комментировать эту информацию.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВалерий ЗалужныйСВО
 
 
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