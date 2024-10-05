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Заходят сзади. В чем подвох с завозом европейских авто из Китая

Заходят сзади. В чем подвох с завозом европейских авто из Китая - 05.10.2024, ПРАЙМ

Заходят сзади. В чем подвох с завозом европейских авто из Китая

Покупка европейских, японских и корейских авто в Китае - палка о двух концах: с одной стороны, сравнительно дешево, с другой - возникает масса вопросов с... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T04:04+0300

2024-10-05T04:04+0300

2024-10-05T04:04+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ, Олег Обухов. Покупка европейских, японских и корейских авто в Китае - палка о двух концах: с одной стороны, сравнительно дешево, с другой - возникает масса вопросов с оплатой и последующим обслуживанием. Как со всем этим разобраться, читайте в материале "Прайма".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКогда на российский рынок взамен ушедшим западным, корейским и японским брендам хлынули китайские, довольно часто можно было слышать сравнение знатоков, что это не машины, а ведро с гвоздями, да еще и на колесах сомнительного происхождения. И знали они это не понаслышке, так как сами были в числе первых испытуемых китайскими авто. Справедливости ради, стоит отметить, что машины брендов из КНР за последние лет десять заметно набрали и в качестве, и в дизайне. Поэтому народ стал охотнее платить за "колесницы" из Поднебесной. Притом, что китайская иномарка по такой же цене, как и европейская, была богаче "нафарширована" разными опциями. Да, китайцы знают толк в торговле. И разнообразием "автоплюшек" также умеют заманивать.В какой-то момент стало казаться, что авто брендов и КНР заполонят российские дороги, сместив с пьедестала даже отечественный автопром. Однако этого не произошло - россияне вовсе не разлюбили "европейцев", "корейцев" и "японок". Вероятно, в последнее время на рынке произошло перенасыщение, и многие стали ностальгировать по хорошо знакомым иномаркам.Китайская лазейкаЗапрос авторынок услышал и стал искать пути и выходы, чтобы разогнать тоску жаждущих, причем по более-менее приемлемой цене, а не втридорога. Например, машина из Европы сейчас стоит как крыло от самолета, а переплачивать только за то, что остервенелый санкционный режим действует, нет смыла. Тем более, что нашлась лазейка для ввоза в Россию европейских, корейских и японских ласточек, которые собираются на китайских конвейерах известных мировых брендов, рассказывает адвокат, старший партнер юридической фирмы "Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры" Владимир Чикин."Текст регламента Совета ЕС 833/2014 недвусмысленно указывает, что запрет на ввоз в Россию распространяется как на автомобили, производящиеся в ЕС, так и в любой другой стране мира. Поэтому россиянину купить автомобиль, например, в Германии у дилера вряд ли получится, а если и удастся, то не получится ввезти напрямую в Россию. При нынешних условиях нужна многоходовая логистическая операция, чтобы какой-нибудь автомобиль ввезти в Россию из Германии. Скорее всего, такой маневр будет неподъемным по цене, поэтому смысла нет. При таких условиях проще будет купить автомобиль европейского бренда в Китае и ввезти его в Россию. Китайские товарищи менее тщательно смотрят на европейские санкции, чем, например немцы", – отметил юрист.Дешевле, чем в Европе, но с особенностямиНо только ли в этом дело? Может, размер пошлин как-то изменился и дал зеленый свет поставкам из КНР. Нет, продолжает Чикин, с пошлинами все как было, так и осталось. Рост объема ввоза европейских, например, марок из Китая в Россию связан лишь с санкциями ЕС. Не отразилось на ситуации и увеличение размера утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.Оно не коснулось физических лиц, ввозящих автомобиль для себя. Однако теперь для того, чтобы получить право на уплату утилизационного сбора по ставке для физических лиц для личного пользования, нужно, чтобы автомобиль ввозился напрямую в Россию. Если автомобиль будет ввезен через страны ЕАЭС, то придется платить по более высоким ставкам. Таким образом, из Европы автомобиль в Россию не продадут, потому что санкции. Если везти через любую страну ЕАЭС, то нужно платить повышенный утилизационный сбор. В результате, остается только Китай. Но и там, чтобы сэкономить, надо покупать его не у официального дилера, а у другого продавца по прямому договору между физическим лицом и китайским продавцом. "Может быть и третье лицо, готовое выступить посредником. То есть автомобиль может быть ввезен посредником под заказ конкретного гражданина России", – пояснил эксперт.В результате в России появились очень недорогие европейские автомобили 2021 года. Один из них – Citroen C5 Aircross "made in China", который стоит 2,5 миллиона рублей. Это почти в 2 раза дешевле, чем тот, который производится на заводе в Калуге. Но есть обстоятельства, к которым нужно быть готовым заранее. Например, китайский продавец либо не должен иметь интересы в Европе, либо он может ими поступиться ради продажи конкретного автомобиля. Кроме того, важно удостоверится, что некий китайский банк проведет необходимый платеж. А еще – для прямых покупок физическим лицом, как правило, требуется авансовый платеж в 100 процентов.Подводные камни и не толькоУвы, это не все подводные камни, о которые можно споткнуться, заключая индивидуальную сделку на ввоз иномарки Европы, Южной Кореи и Японии китайской сборки. Может оказаться, что они будут разительно отличаются от тех, что производились или производятся в России, предупреждает автоэксперт, журналист, главный редактор автомобильного издания "КьЮто. Ру" Максим Ракитин."Может не быть подогревов. Там нет вещей, к которым привык российский автолюбитель (т.н. зимнего пакета, увеличенного бачка омывателей и всего прочего). Надо понимать, что у автомобилей, производящиеся в Китае, зачастую какие-то странные для россиян комплектации. Иногда в опциях отсутствует даже английский язык и такие вещи, которые россиянам давно понятны, типа, Android Auto или Apple CarPlay", – отметил эксперт.Обращает внимание автолюбителей на нюансы операционной системы европейских, корейских и японских машин китайского производства и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр."Все китайские авто, как обычно, напичканы всякой электроникой и вся она – говорящая, думающая и пишущая – на китайском языке. Однако в России уже достаточно умельцев, которые за деньги занимаются тем, что "ломают" все это и появляется программное обеспечение на русском языке. Стоит отметить, что русский язык ПО не всегда идеален у авто из Китая и у официальных дилеров. Но сейчас вариативность невелика: либо оригинальные надежные и очень дорогие автомобили из Европы, либо более доступные европейские марки "made in China" – по ввозу частным порядком", – уточняет специалист.Сервис накладывает ограниченияПрежде чем заказывать автомобиль из Китая европейских, корейских и японских брендов, стоит задуматься и о том, насколько бюджетным будет их сервисное обслуживание."Сейчас весьма интересно складывается история с запчастями. У одной и той же марки автомобиля, который один – европейского производства, а другой – китайского, могут быть совершенно разные расходники. Например, масляный и воздушный фильтры от европейского авто к китайскому не всегда подходят. Поэтому, когда заказываются соответствующие позиции, например, по широкой складской номенклатуре, это приводит к тому, что возникают дополнительные ожидания. Выгодно ли будет обслуживать? Тут надо понимать, о каком автомобиле конкретно идет речь. Если Volkswagen, Citroen или Peugeot, которые все знают (в том числе имеется в виду и гаражный сервис), то здесь проблем будет меньше. В частности – в наличии мастеров, которые знают, где и что находится. Запчасти и расходники – другая история, которая абсолютно индивидуальна для каждого отдельно взятого автомобиля, для каждого его экземпляра. Так как это не официальные поставки, то, соответственно, нужно будет решать все эти проблемы самому", – рассказал Максим Ракитин.С приспособленностью китайских автомобилей к зиме тоже не все так просто. Россия, сертифицируя их, например, не пропускает их на свой рынок, если они не прошли катафорезную ванну. Что будет ждать владельцев и будет ли, например, облупляться краска после езды по морозам, пока говорить сложно. У россиян пока нет большого опыта эксплуатации в зимний период автомобилей европейских брендов, производящихся в КНР. Наверняка не лишним будет дополнительная антикоррозийная обработка автомобиля.И прочие сложностиНесмотря на то, что машины из КНР в основном ввозят такие же, какие продаются на территории России официальными дилерами или какими-то крупными независимыми продавцами, могут возникнуть сложности с обслуживанием и другого характера, говорит Ян Хайцеэр."В принципе, в России с обслуживанием авто китайских брендов не все так просто: есть проблемы с каталогизацией, компьютерной диагностикой, с документацией. Причем, как у официальных дилеров, так и у независимых сервисменов. Стоимость обслуживания автомобилей по индивидуальному ввозу, как правило, плюс-минус, как и у официальных дилеров. Исключение в том, что у дилеров китайских марок сейчас очень много работы. Из-за этого они с малой охотой берут на обслуживание авто, ввезенные частным порядком, пытаются отказаться от них. Объясняют они это тем, что есть якобы некоторые сложности. На деле же они просто не хотят с ними связываться. Как правило, те люди, которые экономят и везут машины самостоятельно, заранее должны просчитать все риски, с которыми могут столкнуться уже в России", – подчеркнул эксперт.По оценкам специалистов, для России, как для государства, ситуация с ввозом таких авто – ни хорошо, ни плохо. Говорить о том, будет ли развиваться этот сегмент поставок в страну, пока рано. Об ужесточении правил игры на авторынке России при ввозе частным порядком, об изменениях в таможенной политике для этого сегмента тоже пока речь не идет. Однако, по предположениям юристов, может возникнуть новый повод для споров вокруг утилизационного сбора. Например, те, кто ввозит автомобили из КНР по индивидуальному заказу, будут доказывать, что контракт прямой, а таможня будет утверждать что-то иное и предъявлять какие-нибудь аргументы. Тогда появится еще один спорный аспект, связанный с утильсбором. Не исключено, говорит Владимир Чикин, что в этом случае может появиться дополнительная административная нагрузка на дилеров. Как бы ни привело это все к тому, что они будут вынуждены торговать автомобилями по каталогам, а, не показывая товар лицом в шоуруме. В таком случае, если с дилером покупатель не захочет связываться, то это, в свою очередь, может спровоцировать на риск: либо лично ехать в Китай, либо покупать автомобиль на AliExpress с предоплатой в 100 процентов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

авто, китайские авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто