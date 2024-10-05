https://1prime.ru/20241005/avtomobili-852006039.html

Раскрыта динамика покупки россиянами автомобилей на фоне роста утильсбора

Раскрыта динамика покупки россиянами автомобилей на фоне роста утильсбора - 05.10.2024, ПРАЙМ

Раскрыта динамика покупки россиянами автомобилей на фоне роста утильсбора

Россияне на фоне информации об увеличении утилизационного сбора активнее покупали автомобили в августе и сентябре, рассказали РИА Новости крупные автодилеры. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T05:16+0300

2024-10-05T05:16+0300

2024-10-05T05:16+0300

авто

утильсбор

https://cdnn.1prime.ru/img/83827/56/838275643_0:0:3093:1740_1920x0_80_0_0_b11ab7e5bafb6cbf9092522be10feb49.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Россияне на фоне информации об увеличении утилизационного сбора активнее покупали автомобили в августе и сентябре, рассказали РИА Новости крупные автодилеры. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России с 1 октября был повышен на 70-85%, при этом с 1 января 2025 года ставка будет индексироваться на 10-20% ежегодно. "Ажиотаж на фоне новостей о повышении ставки утильсбора мы наблюдаем с августа, в сентябре он продолжился", - отметил замгендиректора АГ "Авилон" по продажам новых машин Ренат Тюктеев. Он добавил, что большинство автомобильных брендов подготовились к осенним изменениям стоимости машин. Так, часть из них уменьшает скидки за кредит и трейд-ин, другая часть увеличивает отпускные и розничные цены. Директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов также отметил рост спроса на новые легковые автомобили в сентябре. По его словам, он увеличился на 14% по отношению к августу текущего года. "Изменение утильсбора влияет на все автомобили, производство которых не локализовано на территории РФ", - сказал Иванов. Повышение утильсбора с октября является причиной ажиотажа продаж автомобилей в сентябре и по мнению генерального директора ГК "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича. Он добавил, что информация об утилизационном сборе побудила потенциальных клиентов совершить покупку в сентябре по актуальным ценам, до подорожания. Ранее Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщал, что продажи новых легковых автомобилей в России в сентябре выросли на 33% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 145,49 тысячи машин. ПРОГНОЗЫ ДИЛЕРОВ НА ОКТЯБРЬ Тюктеев отметил, что, по прогнозу АГ "Авилон", в октябре спрос на автомобили может быть похож на сентябрьский. "По нашему прогнозу, в октябре картина спроса на автомобили будет похожа на сентябрьскую, но уже в более спокойном режиме. Трафик покупателей в октябре начал снижаться, а в ноябре рынок перестанет расти. Спрос продолжит смещаться в сторону автопроизводителей из Китая", - сказал он. По словам Терлюкевича, рынок легковых авто в России по итогам года может достичь отметки в 1,6 миллиона единиц. При этом автодилеры добавили, что наблюдается рост стоимости во всех сегментах машин. "Повышение касается всех автомобилей, ввезенных по схеме параллельного импорта, как люксового, так и премиального сегментов. В среднем рост цен составляет 7-8% при прочих равных условиях", - подчеркнул Иванов. Он добавил, что увеличение стоимости авто не связано с доходностью дилера. Компания-поставщик, отгружая ранее выкупленные автомобили дилеру по скорректированным ценам, получает возможность вложить деньги в новую партию автомобилей, которые будут доступны по цене, включающей увеличенный утильсбор. Тюктеев пояснил, что повышение цен на машины происходит постепенно. В среднем стоимость авто уже поднялась на 70-150 тысяч рублей, при этом тенденция к дальнейшему росту еще не закончилась. "Но все будет зависеть от объемов авто на складах, ввезенных до 1 октября: чем меньше машин, тем выше на них цена. Пока сетям есть что продавать, так как китайские бренды завезли большой объем машин, превышающий темпы продаж салонами на ближайшие 3-4 месяца", - заключил он.

https://1prime.ru/20241003/avto-851935929.html

https://1prime.ru/20241003/stoimost-851933712.html

https://1prime.ru/20240930/avtorynok-851858997.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, утильсбор