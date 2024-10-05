https://1prime.ru/20241005/gauk-852010056.html

Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей

Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей - 05.10.2024, ПРАЙМ

Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей

Экс=президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что не верит в то, что Киеву удастся достичь своих целей в конфликте. | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T12:58+0300

2024-10-05T12:58+0300

2024-10-05T12:58+0300

спецоперация на украине

германия

украина

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg

БЕРЛИН, 5 окт — ПРАЙМ. Экс=президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что не верит в то, что Киеву удастся достичь своих целей в конфликте. "Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счёл это высокомерным. Правительство Украины и украинский народ должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей", - сказал политик в интервью медиагруппе Funke. Он при этом выступил за поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, что отказывается делать действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Я считаю правильным в полной мере использовать имеющиеся ресурсы и помочь Украине занять равноправную переговорную позицию", - отметил Гаук. Он напомнил, что Шольц несколько раз заявлял, что он не хочет мира на условиях президента России Владимира Путина. "На мой взгляд, это означает, что нам нужно делать больше", - добавил Гаук. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву вооружением. Таким образом блок и США, по мнению министра, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны альянса дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление главы государства о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://1prime.ru/20241004/nastuplenie-851961785.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, украина, россия, всу