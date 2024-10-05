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Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей
Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей - 05.10.2024, ПРАЙМ
Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей
Экс=президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что не верит в то, что Киеву удастся достичь своих целей в конфликте. | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T12:58+0300
2024-10-05T12:58+0300
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БЕРЛИН, 5 окт — ПРАЙМ. Экс=президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что не верит в то, что Киеву удастся достичь своих целей в конфликте. "Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счёл это высокомерным. Правительство Украины и украинский народ должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей", - сказал политик в интервью медиагруппе Funke. Он при этом выступил за поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, что отказывается делать действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Я считаю правильным в полной мере использовать имеющиеся ресурсы и помочь Украине занять равноправную переговорную позицию", - отметил Гаук. Он напомнил, что Шольц несколько раз заявлял, что он не хочет мира на условиях президента России Владимира Путина. "На мой взгляд, это означает, что нам нужно делать больше", - добавил Гаук. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву вооружением. Таким образом блок и США, по мнению министра, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны альянса дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление главы государства о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, ВСУ
Экс-президент ФРГ заявил, что не верит в достижение Киевом военных целей
Экс-президент ФРГ Гаук: нет уверенности, что Киев достигнет своих военных целей
БЕРЛИН, 5 окт — ПРАЙМ. Экс=президент ФРГ Йоахим Гаук заявил, что не верит в то, что Киеву удастся достичь своих целей в конфликте.
"Я достаточно реалистичен, чтобы представить себе, что правительство Украины не достигнет всех своих целей. Но я отказываюсь делать предложения Украине. Я бы счёл это высокомерным. Правительство Украины и украинский народ должны сами определять, когда их силы будут настолько истощены, что они не в состоянии достичь всех своих целей", - сказал политик в интервью медиагруппе Funke.
Он при этом выступил за поставку дальнобойных ракет Taurus Киеву, что отказывается делать действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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"Я считаю правильным в полной мере использовать имеющиеся ресурсы и помочь Украине занять равноправную переговорную позицию", - отметил Гаук.
Он напомнил, что Шольц несколько раз заявлял, что он не хочет мира на условиях президента России Владимира Путина. "На мой взгляд, это означает, что нам нужно делать больше", - добавил Гаук.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Киеву вооружением. Таким образом блок и США, по мнению министра, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что страны альянса дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что заявление главы государства о последствиях ударов западным оружием вглубь РФ предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.