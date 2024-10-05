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"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"
"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку" - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что западные государства не поставили Киеву оружие до начала российской военной спецоперации, поскольку... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T16:07+0300
2024-10-05T16:07+0300
2024-10-05T16:08+0300
спецоперация на украине
йенс столтенберг
поставки вооружения
украина
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что западные государства не поставили Киеву оружие до начала российской военной спецоперации, поскольку опасались последствий. "Часть ответственности" за это упущение бывший шеф Североатлантического альянса взял на себя. Об этом рассказывает в материале для издания Politico обозреватель Себ Старчевич.Как указывается в статье, комментируя свои слова о медлительности Запада, Столтенберг в беседе с Financial Times подчеркнул: "Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы все это началось раньше".По словам экс-главы НАТО, до начала СВО в феврале 2022 года, вокруг поставок летального оружия Киеву велась "большая дискуссия", и большинство западных стран были против этого."Они очень боялись последствий", — отметил Столтенберг, после чего добавил, что поставки вооружения Киеву, возможно, смогли бы предотвратить начало СВО "или, по крайней мере, значительно усложнить России то, чего она уже добилась"."Часть ответственности я готов взять на себя", - заявил он.
https://1prime.ru/20241004/stoltenberg-852005143.html
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йенс столтенберг, поставки вооружения, украина
Спецоперация на Украине, Йенс Столтенберг, поставки вооружения, УКРАИНА
"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"
Politico: Столтенберг жалеет, что НАТО не дала Украине оружие до начала СВО
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что западные государства не поставили Киеву оружие до начала российской военной спецоперации, поскольку опасались последствий. "Часть ответственности" за это упущение бывший шеф Североатлантического альянса взял на себя. Об этом рассказывает в материале для издания Politico обозреватель Себ Старчевич.
Как указывается в статье, комментируя свои слова о медлительности Запада, Столтенберг в беседе с Financial Times подчеркнул: "Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы все это началось раньше".
По словам экс-главы НАТО, до начала СВО в феврале 2022 года, вокруг поставок летального оружия Киеву велась "большая дискуссия", и большинство западных стран были против этого.
Столтенберг намекнул Киеву на признание территориальных реалий, пишут СМИ
"Они очень боялись последствий", — отметил Столтенберг, после чего добавил, что поставки вооружения Киеву, возможно, смогли бы предотвратить начало СВО "или, по крайней мере, значительно усложнить России то, чего она уже добилась".
"Часть ответственности я готов взять на себя", - заявил он.