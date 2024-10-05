https://1prime.ru/20241005/svo-852011047.html

"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"

"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку" - 05.10.2024, ПРАЙМ

"Это нужно было сделать до СВО". В НАТО признали "роковую ошибку"

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что западные государства не поставили Киеву оружие до начала российской военной спецоперации, поскольку... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T16:07+0300

2024-10-05T16:07+0300

2024-10-05T16:08+0300

спецоперация на украине

йенс столтенберг

поставки вооружения

украина

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление, что западные государства не поставили Киеву оружие до начала российской военной спецоперации, поскольку опасались последствий. "Часть ответственности" за это упущение бывший шеф Североатлантического альянса взял на себя. Об этом рассказывает в материале для издания Politico обозреватель Себ Старчевич.Как указывается в статье, комментируя свои слова о медлительности Запада, Столтенберг в беседе с Financial Times подчеркнул: "Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы все это началось раньше".По словам экс-главы НАТО, до начала СВО в феврале 2022 года, вокруг поставок летального оружия Киеву велась "большая дискуссия", и большинство западных стран были против этого."Они очень боялись последствий", — отметил Столтенберг, после чего добавил, что поставки вооружения Киеву, возможно, смогли бы предотвратить начало СВО "или, по крайней мере, значительно усложнить России то, чего она уже добилась"."Часть ответственности я готов взять на себя", - заявил он.

https://1prime.ru/20241004/stoltenberg-852005143.html

украина

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йенс столтенберг, поставки вооружения, украина