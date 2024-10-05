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"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ
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"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину
"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ
"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину
Поддержка Вашингтоном Киева будет ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, разочарования американской администрации в политике Владимира Зеленского и... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T22:04+0300
2024-10-05T22:07+0300
спецоперация на украине
сша
поддержка украины
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Поддержка Вашингтоном Киева будет ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, разочарования американской администрации в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, утверждается в публикации близкого Демократической партии США издания Washington Post.Как отмечают авторы статьи, недавний американский вояж Зеленского, на который в Киеве возлагали надежды как на ключевую возможность убедить Соединенные Штаты усилить поддержку Украины, "не произвела резонанса в Вашингтоне", а ее результаты лишь усугубили "тревожное состояние неопределенности, в котором сегодня находится Украина". Долго ли Вашингтон еще будет поддерживать Киев, сейчас сказать невозможно, говорится в публикации и при этом отмечается, что на третий год внимание Белого дома к конфликту на Украине ослабевает, и в настоящий момент Соединенные Штаты в большей степени сконцентрированы на Ближнем Востоке.Независимо, Камала Харрис или Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах, помощь Киеву может ослабнуть с приходом нового хозяина Белого дома, говорится в материале.
https://1prime.ru/20241005/ssha-852011548.html
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сша, поддержка украины
Спецоперация на Украине, США, поддержка Украины
22:04 05.10.2024 (обновлено: 22:07 05.10.2024)
 
"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

Washington Post: в США угасает энтузиазм в отношении поддержки Украины

© NASA . BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© NASA . Beboy
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Поддержка Вашингтоном Киева будет ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, разочарования американской администрации в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, утверждается в публикации близкого Демократической партии США издания Washington Post.
Как отмечают авторы статьи, недавний американский вояж Зеленского, на который в Киеве возлагали надежды как на ключевую возможность убедить Соединенные Штаты усилить поддержку Украины, "не произвела резонанса в Вашингтоне", а ее результаты лишь усугубили "тревожное состояние неопределенности, в котором сегодня находится Украина".
Долго ли Вашингтон еще будет поддерживать Киев, сейчас сказать невозможно, говорится в публикации и при этом отмечается, что на третий год внимание Белого дома к конфликту на Украине ослабевает, и в настоящий момент Соединенные Штаты в большей степени сконцентрированы на Ближнем Востоке.
*взрыв
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16:39
Независимо, Камала Харрис или Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах, помощь Киеву может ослабнуть с приходом нового хозяина Белого дома, говорится в материале.
 
Спецоперация на УкраинеСШАподдержка Украины
 
 
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