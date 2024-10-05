https://1prime.ru/20241005/svo-852013793.html

"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину - 05.10.2024, ПРАЙМ

"Тревожное состояние". В США неожиданно высказались о том, что ждет Украину

Поддержка Вашингтоном Киева будет ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, разочарования американской администрации в политике Владимира Зеленского и... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T22:04+0300

2024-10-05T22:04+0300

2024-10-05T22:07+0300

спецоперация на украине

сша

поддержка украины

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Поддержка Вашингтоном Киева будет ослабевать из-за событий на Ближнем Востоке, разочарования американской администрации в политике Владимира Зеленского и предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах, утверждается в публикации близкого Демократической партии США издания Washington Post.Как отмечают авторы статьи, недавний американский вояж Зеленского, на который в Киеве возлагали надежды как на ключевую возможность убедить Соединенные Штаты усилить поддержку Украины, "не произвела резонанса в Вашингтоне", а ее результаты лишь усугубили "тревожное состояние неопределенности, в котором сегодня находится Украина". Долго ли Вашингтон еще будет поддерживать Киев, сейчас сказать невозможно, говорится в публикации и при этом отмечается, что на третий год внимание Белого дома к конфликту на Украине ослабевает, и в настоящий момент Соединенные Штаты в большей степени сконцентрированы на Ближнем Востоке.Независимо, Камала Харрис или Дональд Трамп победит в ноябре на президентских выборах, помощь Киеву может ослабнуть с приходом нового хозяина Белого дома, говорится в материале.

https://1prime.ru/20241005/ssha-852011548.html

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сша, поддержка украины