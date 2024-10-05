https://1prime.ru/20241005/ukraina-852008357.html

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных разработок

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных разработок - 05.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму обвинили США в передаче Украине военных разработок

Американское руководство передает Киеву свои военные разработки для того, чтобы ВСУ наносили удары по российской территории. Об этом заявил глава парламента... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T10:26+0300

2024-10-05T10:26+0300

2024-10-05T10:27+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – ПРАЙМ. Американское руководство передает Киеву свои военные разработки для того, чтобы ВСУ наносили удары по российской территории. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Ранее украинский лидер Владимир Зеленский писал, что новая баллистическая ракета Вооруженных сил Украины успешно прошла испытание. В этой связи Константинов подчеркнул, что этого стало результатом поездки главы киевского режима в США, где американские власти и передали свои разработки."Запад избегает столкновения с Россией напрямую, а ударить вглубь — руки чешутся. Вот и передают они свои военные технологии Украине. Или, если быть точнее, — меняют маркировку своего оружия на украинскую", - сказал депутат агентству РИА Новости.Кроме того, Константинов подчеркнул, что в Крыму уже была похожая ситуация из истории Первой мировой войны, когда два немецких корабля, сменили флаги на турецкие, зашли в Черное море и на два года парализовали боевые возможности Черноморского флота.Депутат подчеркнул, что таким образом западные государства провоцируют Россию применить против Украины свой ядерный арсенал.

https://1prime.ru/20241004/ukraina-851995733.html

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