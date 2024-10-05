https://1prime.ru/20241005/valyuta-851999201.html

Если Минфин не спасет. Аналитик назвал новый эталон для рубля

Если Минфин не спасет. Аналитик назвал новый эталон для рубля - 05.10.2024, ПРАЙМ

Если Минфин не спасет. Аналитик назвал новый эталон для рубля

Текущая неделя характеризовалась сложным переплетением факторов влияния на курс рубля. Несмотря на значительный рост нефтяных котировок, который традиционно... | 05.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-05T03:03+0300

2024-10-05T03:03+0300

2024-10-05T03:03+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Текущая неделя характеризовалась сложным переплетением факторов влияния на курс рубля. Несмотря на значительный рост нефтяных котировок, который традиционно поддерживает российскую валюту, превалирующее влияние оказали внутренние факторы, в частности, окончание налогового периода и снижение объемов торгов. Теперь рублю открыт путь к отметке 98 за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.На уходящей неделе ключевым внешним фактором стала эскалация конфликта между Ираном и Израилем, которая привела к значительному росту нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent продемонстрировала существенный рост с уровня 71,77 долларов за баррель в начале недели до 77,62 долларов к концу периода, что составило прирост более 8% за неделю.Заметное влияние на рынок оказало решение Минфина РФ о сокращении объемов покупки валюты в 2,6 раза - до 71,8 млрд рублей на период с 7 октября по 6 ноября. Ежедневный объем операций снизится с 8,2 до 3,1 млрд рублей, что теоретически должно оказать поддержку рублю.Дополнительное давление на рубль оказала пониженная ликвидность рынка из-за праздников в Китае, что сделало российскую валюту более уязвимой к спекулятивным движениям."Техническая картина указывает на формирование восходящего тренда по доллару после пробития важного уровня сопротивления 93,40 рублей. Следующей значимой целью становится уровень 94,40 рублей, преодоление которого открывает путь к 98 рублям. На среднесрочную перспективу определен торговый диапазон: для доллара - 93,40–98,00 рублей, для евро - 102,00–107,00 рублей, для юаня - 13,00–13,70 рублей", - указал Антонов.Техническая картина указывает на сохранение потенциала дальнейшего ослабления рубля с целевым уровнем 98 рублей за доллар, однако сокращение объемов покупки валюты Минфином может оказать стабилизирующее влияние на курс в краткосрочной перспективе, заключил он.

https://1prime.ru/20241004/analitika-851956929.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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