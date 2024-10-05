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Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО - 05.10.2024, ПРАЙМ
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО
Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T12:41+0300
2024-10-05T12:41+0300
2024-10-05T13:01+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Владимир Зеленский скрывался в бункерах. Ранее Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генсека альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. "Пока Зеленский укрывался… в бункерах…, Столтенберг два дня не мог с ним поговорить", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у бывшего генсека.Когда украинский лидер и генсек НАТО, наконец, смогли поговорить, то "телефонный разговор был довольно трудным". По мнению Столтенберга, это было обусловлено страхом того, что Зеленского вскоре "поймают или убьют". Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО
Экс-генсек НАТО рассказал, что Зеленский прятался в бункерах в первые дни СВО
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Владимир Зеленский скрывался в бункерах.
Ранее Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генсека альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
"Пока Зеленский укрывался… в бункерах…, Столтенберг два дня не мог с ним поговорить", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у бывшего генсека.
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Когда украинский лидер и генсек НАТО, наконец, смогли поговорить, то "телефонный разговор был довольно трудным". По мнению Столтенберга, это было обусловлено страхом того, что Зеленского вскоре "поймают или убьют".
Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.