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Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО - 05.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241005/zelenskiy-852009803.html
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО - 05.10.2024, ПРАЙМ
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО
Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года... | 05.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-05T12:41+0300
2024-10-05T13:01+0300
спецоперация на украине
украина
нато
йенс столтенберг
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Владимир Зеленский скрывался в бункерах. Ранее Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генсека альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. "Пока Зеленский укрывался… в бункерах…, Столтенберг два дня не мог с ним поговорить", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у бывшего генсека.Когда украинский лидер и генсек НАТО, наконец, смогли поговорить, то "телефонный разговор был довольно трудным". По мнению Столтенберга, это было обусловлено страхом того, что Зеленского вскоре "поймают или убьют". Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, нато, йенс столтенберг, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский
12:41 05.10.2024 (обновлено: 13:01 05.10.2024)
 
Столтенберг рассказал, как боялся гибели Зеленского в первые дми СВО

Экс-генсек НАТО рассказал, что Зеленский прятался в бункерах в первые дни СВО

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что в первые дни российской специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Владимир Зеленский скрывался в бункерах.
Ранее Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генсека альянса экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте.
"Пока Зеленский укрывался… в бункерах…, Столтенберг два дня не мог с ним поговорить", - пишет британская газета Financial Times, взявшая интервью у бывшего генсека.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
Что-то задумал. В Киеве раскрыли, как Зеленский поступит с союзниками
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Когда украинский лидер и генсек НАТО, наконец, смогли поговорить, то "телефонный разговор был довольно трудным". По мнению Столтенберга, это было обусловлено страхом того, что Зеленского вскоре "поймают или убьют".
Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал целью операции "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые несут ответственность за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАНАТОЙенс СтолтенбергВладимир Зеленский
 
 
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