"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине
Conversation: Байден разработал новый план по Украине перед уходом с должности
© Unsplash/Osman RanaФлаг США
© Unsplash/Osman Rana
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине. Об этом рассказывается в публикации издания Conversation.
По версии авторов материала, президент США желает оставить после себя наследие, и в свете этого прогресс в деле поддержки Киева может стать "последней победой" Байдена, которую запомнит мир.
По версии авторов материала, президент США желает оставить после себя наследие, и в свете этого прогресс в деле поддержки Киева может стать "последней победой" Байдена, которую запомнит мир.
"Он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, - предполагается в статье. - Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским".
Как считают авторы, с помощью презентации нового плана американский лидер намерен показать, что Киев как был, так и остается для Соединенных Штатов главным приоритетом. При этом Байден будет стремиться заявить о продолжении поддержки Украины таким образом, чтобы Дональд Трамп, если станет президентом, не смог бы от нее отказаться, рассказывается в публикации.
Как считают авторы, с помощью презентации нового плана американский лидер намерен показать, что Киев как был, так и остается для Соединенных Штатов главным приоритетом. При этом Байден будет стремиться заявить о продолжении поддержки Украины таким образом, чтобы Дональд Трамп, если станет президентом, не смог бы от нее отказаться, рассказывается в публикации.