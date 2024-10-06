Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241006/bayden-852020072.html
"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине
"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине
Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине. Об этом рассказывается в публикации издания Conversation. По версии... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T20:20+0300
2024-10-06T20:21+0300
политика
джо байден
план
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине. Об этом рассказывается в публикации издания Conversation. По версии авторов материала, президент США желает оставить после себя наследие, и в свете этого прогресс в деле поддержки Киева может стать "последней победой" Байдена, которую запомнит мир."Он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, - предполагается в статье. - Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским".Как считают авторы, с помощью презентации нового плана американский лидер намерен показать, что Киев как был, так и остается для Соединенных Штатов главным приоритетом. При этом Байден будет стремиться заявить о продолжении поддержки Украины таким образом, чтобы Дональд Трамп, если станет президентом, не смог бы от нее отказаться, рассказывается в публикации.
https://1prime.ru/20240928/strategiya-851845757.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, план, украина
Политика, Джо Байден, план, УКРАИНА
20:20 06.10.2024 (обновлено: 20:21 06.10.2024)
 
"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Conversation: Байден разработал новый план по Украине перед уходом с должности

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине. Об этом рассказывается в публикации издания Conversation.

По версии авторов материала, президент США желает оставить после себя наследие, и в свете этого прогресс в деле поддержки Киева может стать "последней победой" Байдена, которую запомнит мир.
"Он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, - предполагается в статье. - Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским".

Как считают авторы, с помощью презентации нового плана американский лидер намерен показать, что Киев как был, так и остается для Соединенных Штатов главным приоритетом. При этом Байден будет стремиться заявить о продолжении поддержки Украины таким образом, чтобы Дональд Трамп, если станет президентом, не смог бы от нее отказаться, рассказывается в публикации.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.09.2024
WSJ: Байден отказывается от обещаний по Украине
28 сентября, 20:17
 
ПолитикаДжо БайденпланУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала