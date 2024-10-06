https://1prime.ru/20241006/bayden-852020072.html

"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине

"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ

"Сильное заявление". Стало известно о новом плане Байдена по Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине. Об этом рассказывается в публикации издания Conversation. По версии... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T20:20+0300

2024-10-06T20:20+0300

2024-10-06T20:21+0300

политика

джо байден

план

украина

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине. Об этом рассказывается в публикации издания Conversation. По версии авторов материала, президент США желает оставить после себя наследие, и в свете этого прогресс в деле поддержки Киева может стать "последней победой" Байдена, которую запомнит мир."Он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину, - предполагается в статье. - Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским".Как считают авторы, с помощью презентации нового плана американский лидер намерен показать, что Киев как был, так и остается для Соединенных Штатов главным приоритетом. При этом Байден будет стремиться заявить о продолжении поддержки Украины таким образом, чтобы Дональд Трамп, если станет президентом, не смог бы от нее отказаться, рассказывается в публикации.

https://1prime.ru/20240928/strategiya-851845757.html

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джо байден, план, украина