https://1prime.ru/20241006/kredit-851961633.html
При трудоустройстве эта информация может вредить сильнее плохого отзыва
При трудоустройстве эта информация может вредить сильнее плохого отзыва - 06.10.2024, ПРАЙМ
При трудоустройстве эта информация может вредить сильнее плохого отзыва
Работодатели стали чаще проверять кредитную историю будущих сотрудников. Законно ли это, и как вообще кредитная история может влиять на трудоустройство,... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T02:02+0300
2024-10-06T02:02+0300
2024-10-06T02:02+0300
эксклюзив
кредит
трудоустройство
кредитная задолженность
кредитная история
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работодатели стали чаще проверять кредитную историю будущих сотрудников. Законно ли это, и как вообще кредитная история может влиять на трудоустройство, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".Любой работодатель хочет заранее знать, как будущий сотрудник будет исполнять свои обязанности. Помочь в этом ему может любая информация, в том числе, кредитная история. Она покажет отношение человека к финансовым обязательствам: погашению кредитов и других долгов, если есть соответствующие судебные решения."Это поможет сделать выводы, как человек относится к выполнению любых своих обязательств", - пояснил Мехтиев.Сегодня получить доступ к кредитной истории стало гораздо проще - через бюро кредитных историй по запросу от работодателя. По закону любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеет право получить такие отчеты, если у него есть на то согласие самого физлица. Именно работодатели обеспечивают немалую долю спроса на услуги - вне зависимости от должности и зарплаты претендента.Многие даже не желают связываться с самостоятельным получением подобных выписок и просто включают кредитную историю в список документов, которые должен представить кандидат. Ему лично сделать это гораздо проще - в БКИ буквально за несколько минут."Для любого работодателя "красным флажком" является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже", - утверждает Мехтиев.Неоплаченные алименты или долги по ЖКХ, информация о которых может выплыть из отчета БКИ, также вряд ли будут считаться достойными знаками отличия. Ведь это может означать, что человек неправильно оценивает свои силы и возможности, а значит не будет выполнять обязанности по работе. Или сделает все, что надо, но не вовремя. Не исключено, что ради оплаты своих долгов такой персонаж может воспользоваться имуществом компании или даже продать ее секреты конкуренту.Также плохая кредитная история может означать, что человек не умеет контролировать свои расходы. К тому же исследования говорят, что у человека с просроченной задолженностью производительность труда меньше на 22-25%."Оно мне надо?" , - спросит себя наниматель. И в лучшем случае скажет "спасибо, что потратили время, но наш выбор – в пользу другого кандидата", - подытожил эксперт.
https://1prime.ru/20240926/kreditki-851778943.html
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эксклюзив, кредит, трудоустройство, кредитная задолженность, кредитная история
Эксклюзив, кредит, трудоустройство, кредитная задолженность, кредитная история
При трудоустройстве эта информация может вредить сильнее плохого отзыва
Эксперт Мехтиев: данные о просроченных кредитах могут влиять на трудоустройство
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. Работодатели стали чаще проверять кредитную историю будущих сотрудников. Законно ли это, и как вообще кредитная история может влиять на трудоустройство, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".
Любой работодатель хочет заранее знать, как будущий сотрудник будет исполнять свои обязанности. Помочь в этом ему может любая информация, в том числе, кредитная история. Она покажет отношение человека к финансовым обязательствам: погашению кредитов и других долгов, если есть соответствующие судебные решения.
"Это поможет сделать выводы, как человек относится к выполнению любых своих обязательств", - пояснил Мехтиев.
Сегодня получить доступ к кредитной истории стало гораздо проще - через бюро кредитных историй по запросу от работодателя. По закону любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеет право получить такие отчеты, если у него есть на то согласие самого физлица. Именно работодатели обеспечивают немалую долю спроса на услуги - вне зависимости от должности и зарплаты претендента.
Многие даже не желают связываться с самостоятельным получением подобных выписок и просто включают кредитную историю в список документов, которые должен представить кандидат. Ему лично сделать это гораздо проще - в БКИ буквально за несколько минут.
"Для любого работодателя "красным флажком" является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже", - утверждает Мехтиев.
Неоплаченные алименты или долги по ЖКХ, информация о которых может выплыть из отчета БКИ, также вряд ли будут считаться достойными знаками отличия. Ведь это может означать, что человек неправильно оценивает свои силы и возможности, а значит не будет выполнять обязанности по работе. Или сделает все, что надо, но не вовремя. Не исключено, что ради оплаты своих долгов такой персонаж может воспользоваться имуществом компании или даже продать ее секреты конкуренту.
Также плохая кредитная история может означать, что человек не умеет контролировать свои расходы. К тому же исследования говорят, что у человека с просроченной задолженностью производительность труда меньше на 22-25%.
"Оно мне надо?" , - спросит себя наниматель. И в лучшем случае скажет "спасибо, что потратили время, но наш выбор – в пользу другого кандидата", - подытожил эксперт.
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