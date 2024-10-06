https://1prime.ru/20241006/krym-852016628.html

В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

Грядущие президентские выборы в США могут стать шансом для поиска пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава парламента... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T11:54+0300

2024-10-06T11:54+0300

2024-10-06T11:54+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – ПРАЙМ. Грядущие президентские выборы в США могут стать шансом для поиска пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов."Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал депутат агентству РИА Новости.Кроме того, как подчеркнул парламентарий, его слова связаны с надеждой на то, что ни у кого из будущих американских лидеров нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как действующего главы Белого дома Джо Байдена.Константинов резюмировал, что при этом необходимо быть осторожными с миротворческой риторикой врага, так как она часто нацелена на усыпление бдительности.

https://1prime.ru/20241005/napadenie-852013965.html

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