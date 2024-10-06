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В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины - 06.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины
Грядущие президентские выборы в США могут стать шансом для поиска пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава парламента... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T11:54+0300
2024-10-06T11:54+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – ПРАЙМ. Грядущие президентские выборы в США могут стать шансом для поиска пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов."Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал депутат агентству РИА Новости.Кроме того, как подчеркнул парламентарий, его слова связаны с надеждой на то, что ни у кого из будущих американских лидеров нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как действующего главы Белого дома Джо Байдена.Константинов резюмировал, что при этом необходимо быть осторожными с миротворческой риторикой врага, так как она часто нацелена на усыпление бдительности.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
11:54 06.10.2024
 
В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

Константинов рассказал, как выборы в США могут повлиять конфликт на Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – ПРАЙМ. Грядущие президентские выборы в США могут стать шансом для поиска пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему", - сказал депутат агентству РИА Новости.
Кроме того, как подчеркнул парламентарий, его слова связаны с надеждой на то, что ни у кого из будущих американских лидеров нет такой личной заинтересованности в продолжении украинского конфликта, как действующего главы Белого дома Джо Байдена.
Константинов резюмировал, что при этом необходимо быть осторожными с миротворческой риторикой врага, так как она часто нацелена на усыпление бдительности.
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