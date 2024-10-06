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Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине
В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T17:33+0300
2024-10-06T17:37+0300
спецоперация на украине
украина
гибель
оппозиция
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев", - сообщила Симоньян. При этом она выразила свое отношение к случившемуся такими словами: "В аду иуд ждет отдельный прием".Примечательно, что Ильдар Дадин стал первым российским оппозиционером, который был осужден за неоднократное участие в несанкционированных протестах, получив 2,5 года колонии.
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украина, гибель, оппозиция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, гибель, Оппозиция
17:33 06.10.2024 (обновлено: 17:37 06.10.2024)
 
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине

Симоньян: на Украине погиб русский оппозиционер Дадин, воевавший на стороне ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев", - сообщила Симоньян.
При этом она выразила свое отношение к случившемуся такими словами: "В аду иуд ждет отдельный прием".
%Логотип телеканала RT (Russia Today) - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2024
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
8 сентября, 11:14
Примечательно, что Ильдар Дадин стал первым российским оппозиционером, который был осужден за неоднократное участие в несанкционированных протестах, получив 2,5 года колонии.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАгибельОппозиция
 
 
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