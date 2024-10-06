https://1prime.ru/20241006/oppozitsioner-852019045.html

Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине

Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ

Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине

В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T17:33+0300

2024-10-06T17:33+0300

2024-10-06T17:37+0300

спецоперация на украине

украина

гибель

оппозиция

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев", - сообщила Симоньян. При этом она выразила свое отношение к случившемуся такими словами: "В аду иуд ждет отдельный прием".Примечательно, что Ильдар Дадин стал первым российским оппозиционером, который был осужден за неоднократное участие в несанкционированных протестах, получив 2,5 года колонии.

https://1prime.ru/20240908/rt-851419418.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, гибель, оппозиция