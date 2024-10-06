https://1prime.ru/20241006/oppozitsioner-852019045.html
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине
В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T17:33+0300
2024-10-06T17:33+0300
2024-10-06T17:37+0300
спецоперация на украине
украина
гибель
оппозиция
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МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян."Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев", - сообщила Симоньян. При этом она выразила свое отношение к случившемуся такими словами: "В аду иуд ждет отдельный прием".Примечательно, что Ильдар Дадин стал первым российским оппозиционером, который был осужден за неоднократное участие в несанкционированных протестах, получив 2,5 года колонии.
https://1prime.ru/20240908/rt-851419418.html
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украина, гибель, оппозиция
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, гибель, Оппозиция
Симоньян сообщила о гибели оппозиционера на Украине
Симоньян: на Украине погиб русский оппозиционер Дадин, воевавший на стороне ВСУ
МОСКВА, 6 окт - ПРАЙМ. В Харьковской области в бою был ликвидирован русский оппозиционер Ильдар Дадин, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины, написала в своем Telegram-канале главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Где-то в Харьковской области в бою ликвидирован Ильдар Дадин, бывший русский опп, уехавший воевать на стороне небратьев", - сообщила Симоньян.
При этом она выразила свое отношение к случившемуся такими словами: "В аду иуд ждет отдельный прием".
"За что боролись, на то и напоролись": Симоньян рассказала о будущем RT
Примечательно, что Ильдар Дадин стал первым российским оппозиционером, который был осужден за неоднократное участие в несанкционированных протестах, получив 2,5 года колонии.