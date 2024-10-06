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В Словакии рассказали, почему продолжается конфликт на Украине
В Словакии рассказали, почему продолжается конфликт на Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Словакии рассказали, почему продолжается конфликт на Украине
Украинский конфликт продолжается из-за военной поддержки Киева со стороны западных государств. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T14:32+0300
2024-10-06T14:32+0300
2024-10-06T14:32+0300
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БРАТИСЛАВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украинский конфликт продолжается из-за военной поддержки Киева со стороны западных государств. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Словацкий политик возмутился тем, что Европа продолжает поддерживать и спонсировать украинский конфликт, хотя это приводит лишь к значительным жертвам."В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и где Европа эти убийства значительно поддерживает, что я просто не понимаю. И моё мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше…", - заявил Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье.Кроме того, он добавил, что Киев и его союзники надеются таким образом "поставить Россию на колени", однако, по его словам, оказывается, что эта проблема не может быть решена военным путем.Ранее Фицо заявлял, что Словакия готова принять мирное урегулирование украинского вопроса на любом уровне. Более того, по словам премьера, государство приветствует любые инициативы, исходящие от других стран.
https://1prime.ru/20240925/fitso-851769984.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, УКРАИНА
В Словакии рассказали, почему продолжается конфликт на Украине
Премьер Словакии Фицо: конфликт на Украине продолжается из-за поддержки Запада
БРАТИСЛАВА, 6 окт - ПРАЙМ. Украинский конфликт продолжается из-за военной поддержки Киева со стороны западных государств. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Словацкий политик возмутился тем, что Европа продолжает поддерживать и спонсировать украинский конфликт, хотя это приводит лишь к значительным жертвам.
"В соседней стране происходит военный конфликт, где друг друга убивают славяне, и где Европа эти убийства значительно поддерживает, что я просто не понимаю. И моё мнение такое: чем раньше это закончится, тем будет лучше…", - заявил Фицо в эфире STVR (Словацкое телевидение и радио) в воскресенье.
Кроме того, он добавил, что Киев и его союзники надеются таким образом "поставить Россию на колени", однако, по его словам, оказывается, что эта проблема не может быть решена военным путем.
Ранее Фицо заявлял, что Словакия готова принять мирное урегулирование украинского вопроса на любом уровне. Более того, по словам премьера, государство приветствует любые инициативы, исходящие от других стран.
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