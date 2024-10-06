https://1prime.ru/20241006/svo-852015893.html

В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой

В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой

Вооруженные силы России уже этой зимой могут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики после потери Украиной Угледара, предположил полковник... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T09:48+0300

2024-10-06T09:48+0300

2024-10-06T09:48+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уже этой зимой могут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики после потери Украиной Угледара, предположил полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online.В этой связи он добавил, что после освобождения города российские войска продолжают активное наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, стратегически важного города. Более того, освобождение Россией ДНР приблизила провальная поездка Владимира Зеленского в США."Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. <…> Покровск (так в Киеве называют Красноармейск — ред.), вероятно, тоже долго не удастся удержать", — предупредил Тилле.Он добавил, что в нынешних условиях украинская армия должна перейти к обороне, ни о каком наступлении не может идти и речи. По словам эксперта, теперь Украина должна вести еще более ожесточенную борьбу.

https://1prime.ru/20241005/ugledar-852006268.html

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