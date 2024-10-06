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В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой - 06.10.2024, ПРАЙМ
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В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой
В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой - 06.10.2024, ПРАЙМ
В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой
Вооруженные силы России уже этой зимой могут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики после потери Украиной Угледара, предположил полковник... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T09:48+0300
2024-10-06T09:48+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уже этой зимой могут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики после потери Украиной Угледара, предположил полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online.В этой связи он добавил, что после освобождения города российские войска продолжают активное наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, стратегически важного города. Более того, освобождение Россией ДНР приблизила провальная поездка Владимира Зеленского в США."Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. &lt;…&gt; Покровск (так в Киеве называют Красноармейск — ред.), вероятно, тоже долго не удастся удержать", — предупредил Тилле.Он добавил, что в нынешних условиях украинская армия должна перейти к обороне, ни о каком наступлении не может идти и речи. По словам эксперта, теперь Украина должна вести еще более ожесточенную борьбу.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
09:48 06.10.2024
 
В Германии раскрыли, чего Украина лишится зимой

Полковник Тиле: Россия может уже этой зимой освободить всю территорию ДНР

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России уже этой зимой могут освободить всю территорию Донецкой Народной Республики после потери Украиной Угледара, предположил полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online.
В этой связи он добавил, что после освобождения города российские войска продолжают активное наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, стратегически важного города. Более того, освобождение Россией ДНР приблизила провальная поездка Владимира Зеленского в США.
"Русские находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции. <…> Покровск (так в Киеве называют Красноармейск — ред.), вероятно, тоже долго не удастся удержать", — предупредил Тилле.
Он добавил, что в нынешних условиях украинская армия должна перейти к обороне, ни о каком наступлении не может идти и речи. По словам эксперта, теперь Украина должна вести еще более ожесточенную борьбу.
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