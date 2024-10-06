https://1prime.ru/20241006/svo-852019299.html

"По всему фронту". В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине

"По всему фронту". В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине - 06.10.2024, ПРАЙМ

"По всему фронту". В США сообщили о новой фазе конфликта на Украине

Взятие под контроль Угледара российскими войсками говорит о переходе к более быстрой фазе конфликта. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T18:26+0300

2024-10-06T18:26+0300

2024-10-06T18:30+0300

спецоперация на украине

сво

вс россии

экспертное мнение

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Взятие под контроль Угледара российскими войсками говорит о переходе к более быстрой фазе конфликта. Такое мнение высказал в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.По утверждению бывшего сотрудника американской разведки, "Угледар <…> стал показательным примером кампании, которую в настоящий момент проводят русские, переходя к более быстрой фазе (конфликта — прим. ред.) по всей линии фронта протяженностью 1200 километров".По словам Джонсона, российские войска "оттесняют ВСУ, а у украинцев нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться".А с наступлением холодов, как считает аналитик, положение Вооруженных сил Украины еще ухудшится из-за нехватки энергоресурсов.

https://1prime.ru/20241006/nato-852018655.html

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сво, вс россии, экспертное мнение