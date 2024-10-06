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"Замечательная идея". В США оценили план атаки Зеленского - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Замечательная идея". В США оценили план атаки Зеленского
"Замечательная идея". В США оценили план атаки Зеленского - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Замечательная идея". В США оценили план атаки Зеленского
Операцией в Курской области Владимир Зеленский лишь ускорил продвижение ВС России в Донецкой Народной Республике. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T21:12+0300
2024-10-06T21:12+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Операцией в Курской области Владимир Зеленский лишь ускорил продвижение ВС России в Донецкой Народной Республике. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.Комментируя ситуацию, он задался риторическим вопросом, "как долго Зеленский сможет оставаться у власти, если большинству людей совершенно ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе". При этом Макговерн выразил уверенность, что операция ВСУ в Курской области стала "одной из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно".Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не могут получить подкрепление в Донбассе как раз потому, что их подразделения оказались в котле под Курском. В то же время экс-сотрудник ЦРУ назвал недавно потерянный украинцами Угледар "сильным пунктом", ранее перекрывавшим российским войскам выход к Днепру."Они (ВСУ - прим. ред.) проигрывают быстро, многие из них сдаются", — заключил аналитик.
https://1prime.ru/20241005/ugledar-852006268.html
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
21:12 06.10.2024
 
"Замечательная идея". В США оценили план атаки Зеленского

Макговерн: Зеленский втрое ускорил продвижение российских войск России в ДНР

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Операцией в Курской области Владимир Зеленский лишь ускорил продвижение ВС России в Донецкой Народной Республике. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Комментируя ситуацию, он задался риторическим вопросом, "как долго Зеленский сможет оставаться у власти, если большинству людей совершенно ясно, что у него была замечательная идея послать войска в Курскую область, когда они были отчаянно нужны в Донбассе".
При этом Макговерн выразил уверенность, что операция ВСУ в Курской области стала "одной из причин, почему российская армия продвигается в три раза быстрее, чем обычно".
Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не могут получить подкрепление в Донбассе как раз потому, что их подразделения оказались в котле под Курском. В то же время экс-сотрудник ЦРУ назвал недавно потерянный украинцами Угледар "сильным пунктом", ранее перекрывавшим российским войскам выход к Днепру.
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"Они (ВСУ - прим. ред.) проигрывают быстро, многие из них сдаются", — заключил аналитик.
 
Спецоперация на УкраинеКурская областьВСУэкспертное мнение
 
 
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