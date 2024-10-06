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"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду - 06.10.2024, ПРАЙМ
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"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду
"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду
Государства Запада уже смеются над стремлением украинских войск завладеть инициативой своими действиями в Курской области. Об этом в беседе в журналистом... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T21:47+0300
2024-10-06T21:48+0300
спецоперация на украине
курская область
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Государства Запада уже смеются над стремлением украинских войск завладеть инициативой своими действиями в Курской области. Об этом в беседе в журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков Вскользь заметив, что войны ведутся по законам войны, а не по киносценариям, он констатировал: "Запад уже смеяться стал".Стариков считает, что продолжение операции ВСУ в Курской области на текущий момент не имеет никакого стратегического смысла, ведь ВС РФ не стали передислоцировать свои основные силы из Донбасса, хотя в этом, по мнению полковника в отставке, как раз и состояла главная цель Вооруженных сил Украины."Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти", — спрогнозировал офицер.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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курская область, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Курская область, ВСУ, экспертное мнение
21:47 06.10.2024 (обновлено: 21:48 06.10.2024)
 
"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду

Стариков: Запад уже смеется над действиями ВСУ в Курской области

© Фото : Минобороны РФУничтожение самоходной артиллерийской установки М109 "Паладин" в Херсонской области
Уничтожение самоходной артиллерийской установки М109 Паладин в Херсонской области - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Государства Запада уже смеются над стремлением украинских войск завладеть инициативой своими действиями в Курской области. Об этом в беседе в журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков
Вскользь заметив, что войны ведутся по законам войны, а не по киносценариям, он констатировал: "Запад уже смеяться стал".
Стариков считает, что продолжение операции ВСУ в Курской области на текущий момент не имеет никакого стратегического смысла, ведь ВС РФ не стали передислоцировать свои основные силы из Донбасса, хотя в этом, по мнению полковника в отставке, как раз и состояла главная цель Вооруженных сил Украины.
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"Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти", — спрогнозировал офицер.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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