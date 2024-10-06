https://1prime.ru/20241006/svo-852020631.html

"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду

"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду - 06.10.2024, ПРАЙМ

"Запад уже смеется". В Киеве признали горькую правду

Государства Запада уже смеются над стремлением украинских войск завладеть инициативой своими действиями в Курской области. Об этом в беседе в журналистом... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T21:47+0300

2024-10-06T21:47+0300

2024-10-06T21:48+0300

спецоперация на украине

курская область

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Государства Запада уже смеются над стремлением украинских войск завладеть инициативой своими действиями в Курской области. Об этом в беседе в журналистом Александром Шелестом* заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков Вскользь заметив, что войны ведутся по законам войны, а не по киносценариям, он констатировал: "Запад уже смеяться стал".Стариков считает, что продолжение операции ВСУ в Курской области на текущий момент не имеет никакого стратегического смысла, ведь ВС РФ не стали передислоцировать свои основные силы из Донбасса, хотя в этом, по мнению полковника в отставке, как раз и состояла главная цель Вооруженных сил Украины."Пришли, задачу не выполнили, придется назад отойти", — спрогнозировал офицер.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20241005/ugledar-852006268.html

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курская область, всу, экспертное мнение