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"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе

"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе - 06.10.2024, ПРАЙМ

"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе

Украинское командование не знает, что делать в связи с обрушением обороны Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Такое мнение в своем блоге на YouTube... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T22:36+0300

2024-10-06T22:36+0300

2024-10-06T22:37+0300

спецоперация на украине

донбасс

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Украинское командование не знает, что делать в связи с обрушением обороны Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал военный британский эксперт Александр Меркурис.Он недоуменно заявил, что "украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса". Российские войска освобождают все больше населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а украинцы, по словам Меркуриса, даже не строят новых линий обороны к западу от взятых под контроль русскими городов и сел.При этом эксперт утверждает, что командование ВСУ даже не пытается отводить свои подразделения с незащищенных позиций."Все это выглядит дезорганизованным и хаотичным, люди гибнут, защита рушится, и, похоже, нет никакого реального плана о том, что делать", — подытожил Меркурис.

https://1prime.ru/20241004/bunt-851957264.html

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донбасс, всу, экспертное мнение