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"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе - 06.10.2024, ПРАЙМ
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"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе
"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе - 06.10.2024, ПРАЙМ
"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе
Украинское командование не знает, что делать в связи с обрушением обороны Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Такое мнение в своем блоге на YouTube... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T22:36+0300
2024-10-06T22:37+0300
спецоперация на украине
донбасс
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Украинское командование не знает, что делать в связи с обрушением обороны Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал военный британский эксперт Александр Меркурис.Он недоуменно заявил, что "украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса". Российские войска освобождают все больше населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а украинцы, по словам Меркуриса, даже не строят новых линий обороны к западу от взятых под контроль русскими городов и сел.При этом эксперт утверждает, что командование ВСУ даже не пытается отводить свои подразделения с незащищенных позиций."Все это выглядит дезорганизованным и хаотичным, люди гибнут, защита рушится, и, похоже, нет никакого реального плана о том, что делать", — подытожил Меркурис.
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донбасс, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ, экспертное мнение
22:36 06.10.2024 (обновлено: 22:37 06.10.2024)
 
"Умыло руки". На Западе заявили о ЧП в Донбассе

Меркурис: украинское командование отстранилось от ситуации в Донбассе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Украинское командование не знает, что делать в связи с обрушением обороны Вооруженных сил Украины на юге Донбасса. Такое мнение в своем блоге на YouTube высказал военный британский эксперт Александр Меркурис.
Он недоуменно заявил, что "украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса". Российские войска освобождают все больше населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, а украинцы, по словам Меркуриса, даже не строят новых линий обороны к западу от взятых под контроль русскими городов и сел.
При этом эксперт утверждает, что командование ВСУ даже не пытается отводить свои подразделения с незащищенных позиций.
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"Все это выглядит дезорганизованным и хаотичным, люди гибнут, защита рушится, и, похоже, нет никакого реального плана о том, что делать", — подытожил Меркурис.
 
Спецоперация на УкраинеДОНБАССВСУэкспертное мнение
 
 
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