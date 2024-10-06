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В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара

В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Киеве заговорили о военном мятеже из-за Угледара

Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с военным мятежом в стране после провалов ВСУ в Угледаре. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T16:48+0300

2024-10-06T16:48+0300

2024-10-06T16:48+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с военным мятежом в стране после провалов ВСУ в Угледаре. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Теперь вы уже несетесь в неуправляемом болиде прямо на станцию "бунт" — суровый, кровавый и беспощадный. Будет военный мятеж. <…> Пришло время. Пришло время военных", — подчеркнул он.Кроме того, Соскин добавил, что то, как глава киевского режима сознательно допустил уничтожение 72-ой бригады Вооруженных сид Украины в Угледаре, стало уроком для военнослужащих. По его словам, а текущий момент новобранцы уже не являются добровольцами, теперьони те, кого насильно отправили на фронт.Ранее сообщалось, что российским военным из группировки войск "Восток" удалось сломить в Угледаре оборону украинских сил, осуществив обходной манёвр и взяв город в клещи ударами с флангов. Российское Минобороны сообщило об освобождении Угледара еще 3 октября.

https://1prime.ru/20241005/ugledar-852006268.html

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россия, украина, всу