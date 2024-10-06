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На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте
На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте - 06.10.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте
Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T11:24+0300
2024-10-06T11:24+0300
2024-10-06T11:24+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на линии фронта, пишет в своем аккаунте в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз."Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в статье.Кроме того, как добавил журналист, несмотря на текущие условия, российская армия продвигается вперед день за днем, деревня за деревней, город за городом.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе.
https://1prime.ru/20241005/zhelannoe-852009627.html
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте
Журналист Боуз указал на важную деталь из-за продвижения ВС России на фронте
МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ.
Вооруженные силы России активно продвигаются на линии фронта, пишет в своем аккаунте в социальной сети X
ирландский журналист Чей Боуз."
Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в статье.
Кроме того, как добавил журналист, несмотря на текущие условия, российская армия продвигается вперед день за днем, деревня за деревней, город за городом.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе.
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР