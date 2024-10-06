https://1prime.ru/20241006/zapad-852016363.html

На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте

На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте - 06.10.2024, ПРАЙМ

На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте

Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в... | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T11:24+0300

2024-10-06T11:24+0300

2024-10-06T11:24+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на линии фронта, пишет в своем аккаунте в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз."Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в статье.Кроме того, как добавил журналист, несмотря на текущие условия, российская армия продвигается вперед день за днем, деревня за деревней, город за городом.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе.

https://1prime.ru/20241005/zhelannoe-852009627.html

украина

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