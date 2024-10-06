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На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте - 06.10.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте
На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте - 06.10.2024, ПРАЙМ
На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте
Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в... | 06.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-06T11:24+0300
2024-10-06T11:24+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на линии фронта, пишет в своем аккаунте в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз."Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в статье.Кроме того, как добавил журналист, несмотря на текущие условия, российская армия продвигается вперед день за днем, деревня за деревней, город за городом.Ранее российское Министерство обороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе.
https://1prime.ru/20241005/zhelannoe-852009627.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
11:24 06.10.2024
 
На Западе сделали тревожное заявление из-за продвижении ВС России на фронте

Журналист Боуз указал на важную деталь из-за продвижения ВС России на фронте

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Вооруженные силы России активно продвигаются на линии фронта, пишет в своем аккаунте в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз.

"Большинство американцев и европейцев не имеют представления о масштабах конфликта на Украине. Фронт протяженностью более тысячи километров", — сообщается в статье.
Кроме того, как добавил журналист, несмотря на текущие условия, российская армия продвигается вперед день за днем, деревня за деревней, город за городом.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что подразделения "Южной" группировки Вооруженных сил России освободили в Донецкой Народной Республике населенный пункт Желанное Второе.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2024
Российские войска освободили Желанное Второе в ДНР
Вчера, 12:19
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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