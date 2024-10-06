https://1prime.ru/20241006/zelenskiy-852016229.html

В Британии раскрыли, как США послали Зеленского

В Британии раскрыли, как США послали Зеленского - 06.10.2024, ПРАЙМ

В Британии раскрыли, как США послали Зеленского

Соединенные Штаты отправили украинского лидера Владимира Зеленского "куда подальше" с его "планом победы". Об этом написало издание The Times. | 06.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-06T10:59+0300

2024-10-06T10:59+0300

2024-10-06T10:59+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты отправили украинского лидера Владимира Зеленского "куда подальше" с его "планом победы". Об этом написало издание The Times.Газета отмечает, что Вашингтон выделил пару миллиардов долларов, но лишь для того, чтобы отделаться от Киева."В то время, как американцы отправили его (Зеленского — ред.) куда подальше, пообещав выделить 2,4 миллиарда долларов, он не получил разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам в России, не говоря уже о каких-либо гарантиях предоставления помощи в будущем и вступления в НАТО, которых он так хотел", — сообщается в статье.Газета также пишет, что даже представители европейской элиты сегодня меняют свою позицию в отношении финансовой помощи Киеву, хотя они же ранее критиковали страны за нерешительность в вопросе оказания помощи. Как заявил один из европейских чиновников, конфликт между Россией и Украиной явно зашел в тупик, и Европа не может вечно платить за него.На прошлой неделе Зеленский провел встречу с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, в ходе которой украинский лидер представил американскому коллеге свой так называемый "план победы". Тем не менее, по итогам переговоров Белый дом так и не объявил, что дает Украине разрешение по территории России западными ракетами, о чем просил Зеленский.

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