https://1prime.ru/20241007/avto-852023707.html

Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries

Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries - 07.10.2024, ПРАЙМ

Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries

Xcite, российский бренд автомобилей, теперь доступен для покупки на платформе Wildberries, передает агентство РИА Новости.. | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T09:46+0300

2024-10-07T09:46+0300

2024-10-07T09:52+0300

россия

wildberries

авто

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Xcite, российский бренд автомобилей, теперь доступен для покупки на платформе Wildberries, передает агентство РИА Новости.."Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7", - заметили в компании.На данный момент покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, но компания планирует расширить географию продаж этой модели. Пользователи также имеют право оплатить автомобиль только с помощью предоплаты по карте, привязанной к профилю. После оплаты с ними свяжется менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.Собеседник агентства добавил, что для автомобилей, купленных на платформе Wildberries, распространяется гарантия от производителя на три года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

https://1prime.ru/20241001/xcite-851900953.html

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россия, wildberries, авто