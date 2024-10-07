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Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries
Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries - 07.10.2024, ПРАЙМ
Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries
Xcite, российский бренд автомобилей, теперь доступен для покупки на платформе Wildberries, передает агентство РИА Новости.. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T09:46+0300
2024-10-07T09:46+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Xcite, российский бренд автомобилей, теперь доступен для покупки на платформе Wildberries, передает агентство РИА Новости.."Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7", - заметили в компании.На данный момент покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, но компания планирует расширить географию продаж этой модели. Пользователи также имеют право оплатить автомобиль только с помощью предоплаты по карте, привязанной к профилю. После оплаты с ними свяжется менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.Собеседник агентства добавил, что для автомобилей, купленных на платформе Wildberries, распространяется гарантия от производителя на три года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
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россия, wildberries, авто
РОССИЯ, Wildberries, Авто
Российский автомобильный бренд Xcite запустил продажи на Wildberries
РИА Новости: на Wildberries начала продаваться Xcite X-Cross 7
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
Xcite, российский бренд автомобилей, теперь доступен для покупки на платформе Wildberries, передает
агентство РИА Новости..
"Объединенная компания Wildberries и Russ значительно расширяет категорию "Транспортные средства" и пополняет ассортимент автомобилей. С октября 2024 года пользователи Wildberries могут приобрести кроссовер Xcite X-Cross 7", - заметили в компании.
На данный момент покупка автомобилей доступна только для жителей Москвы, но компания планирует расширить географию продаж этой модели. Пользователи также имеют право оплатить автомобиль только с помощью предоплаты по карте, привязанной к профилю. После оплаты с ними свяжется менеджер дилера для заключения договора купли-продажи и согласования места доставки.
Собеседник агентства добавил, что для автомобилей, купленных на платформе Wildberries, распространяется гарантия от производителя на три года или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.
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