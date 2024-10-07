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В России упала средняя цена автомобиля с пробегом

В России упала средняя цена автомобиля с пробегом - 07.10.2024, ПРАЙМ

В России упала средняя цена автомобиля с пробегом

В сентябре средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 3,4% и составила 1,47 миллиона рублей, передает "Ъ" со ссылкой на данные "Автостата". | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T12:54+0300

2024-10-07T12:54+0300

2024-10-07T12:54+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В сентябре средняя цена подержанного автомобиля в России снизилась на 3,4% и составила 1,47 миллиона рублей, передает "Ъ" со ссылкой на данные "Автостата".В издании заметили, что такое снижение наблюдаетс я впервые за все время, несмотря на то, что цены падают уже седьмой месяц подряд. При этом сокращается доля объявлений о продаже автомобилей возрастом до шести лет, указывая на рост среднего срока владения.Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что россияне предпочитают дольше использовать европейские, корейские и японские автомобили, так как новые модели трудно достать. В первом полугодии 2024 года рынок автомобилей с пробегом составит 3,85 миллиона единиц, что на 1% больше, чем в прошлом году.В августе продажи выросли на 1,6% в годовом выражении и на 2,5% по сравнению с июлем, достигнув 560 тысяч автомобилей — лучшего результата с октября 2021 года, заключили в издании.

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россия, авто, цены