https://1prime.ru/20241007/berbok-852026489.html

Бербок пригрозила России ударами немецким оружием

Бербок пригрозила России ударами немецким оружием - 07.10.2024, ПРАЙМ

Бербок пригрозила России ударами немецким оружием

Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T11:11+0300

2024-10-07T11:11+0300

2024-10-07T11:11+0300

вооружения

россия

германия

оружие

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок."Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — сказано в статье.В издании также заметили, что глава немецкого МИД не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.Ранее Бербок поддержала инициативу направить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи.

https://1prime.ru/20241002/frg-851906996.html

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россия, германия, оружие