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Бербок пригрозила России ударами немецким оружием - 07.10.2024, ПРАЙМ
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Бербок пригрозила России ударами немецким оружием
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием - 07.10.2024, ПРАЙМ
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием
Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:11+0300
2024-10-07T11:11+0300
вооружения
россия
германия
оружие
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок."Бербок не исключает возможности того, что Украина &lt;…&gt; сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — сказано в статье.В издании также заметили, что глава немецкого МИД не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.Ранее Бербок поддержала инициативу направить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи.
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россия, германия, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, оружие
11:11 07.10.2024
 
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием

Бербок намекнула на скорое разрешение ВСУ бить вглубь России немецким оружием

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкА. Бербок
А. Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.
"Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — сказано в статье.
В издании также заметили, что глава немецкого МИД не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.
Ранее Бербок поддержала инициативу направить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи.
Анналена Бербок
"Западные лузеры": Пушков указал Бербок на раскол в Германии
2 октября, 08:52
 
ВооруженияРОССИЯГЕРМАНИЯоружие
 
 
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