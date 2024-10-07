https://1prime.ru/20241007/berbok-852026489.html
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием - 07.10.2024, ПРАЙМ
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием
Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T11:11+0300
2024-10-07T11:11+0300
2024-10-07T11:11+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок."Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — сказано в статье.В издании также заметили, что глава немецкого МИД не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.Ранее Бербок поддержала инициативу направить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи.
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россия, германия, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, оружие
Бербок пригрозила России ударами немецким оружием
Бербок намекнула на скорое разрешение ВСУ бить вглубь России немецким оружием
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ.
Киев в перспективе получит разрешение бить вглубь российской территории оружием Германии, передает издание Tagesschau
со ссылкой на слова министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок.
"Бербок не исключает возможности того, что Украина <…> сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия", — сказано в статье.
В издании также заметили, что глава немецкого МИД не уточнила расстояние, на которое ВСУ смогут бить вглубь России, так как ВС России могут этим воспользоваться.
Ранее Бербок поддержала инициативу направить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако канцлер Германии Олаф Шольц отказался от этой идеи.
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