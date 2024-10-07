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ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области - 07.10.2024, ПРАЙМ
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ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области - 07.10.2024, ПРАЙМ
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области
Украинские войска применили химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, что привело к более чем 20 пострадавшим, сообщило Минобороны России. | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T10:17+0300
2024-10-07T10:17+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украинские войска применили химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, что привело к более чем 20 пострадавшим, сообщило Минобороны России."ВСУ 11 августа использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области, в результате пострадало более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства.По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, всего зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химических средств с целью борьбы с беспорядками, включая Би-Зет и другие химикаты.Инциденты произошли в различных районах, включая город Донецк и населенные пункты Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на двух направлениях, заключил кириллов.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
10:17 07.10.2024
 
ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Курской области

МО РФ: ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроект "Сибирь - территория мужества"
Проект Сибирь - территория мужества - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2024
Проект "Сибирь - территория мужества". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Украинские войска применили химические снаряды DM-105 в Судже Курской области 11 августа, что привело к более чем 20 пострадавшим, сообщило Минобороны России.
"ВСУ 11 августа использовали химические снаряды DM-105 в Судже Курской области, в результате пострадало более 20 человек", - говорится в сообщении ведомства.
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, всего зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химических средств с целью борьбы с беспорядками, включая Би-Зет и другие химикаты.
Инциденты произошли в различных районах, включая город Донецк и населенные пункты Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск, а также на двух направлениях, заключил кириллов.
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