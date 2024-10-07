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В России выросло производство одного алкогольного напитка
В России выросло производство одного алкогольного напитка - 07.10.2024, ПРАЙМ
В России выросло производство одного алкогольного напитка
Производство коньяка в России в январе-сентябре выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водки - на 1,6%, следует из материалов... | 07.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-07T15:03+0300
2024-10-07T15:03+0300
2024-10-07T15:03+0300
россия
коньяк
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Производство коньяка в России в январе-сентябре выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водки - на 1,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, производство коньяка за 9 месяцев составило 6,878 миллиона декалитров, водки - 55,74 миллиона декалитров. Общее производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличилось на 0,6% год к году - до 132,807 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2022 года этот показатель составлял 137,852 миллиона декалитров. Производство слабоалкогольной продукции снизилось на 40,5% - до 9,286 миллиона декалитров. За аналогичный период 2023 года было произведено 15,618 миллиона декалитров. Производство виноградных вин выросло на 8% - до 24,005 миллиона декалитров, шампанских и игристых - на 27,6%, до 11,147 миллиона декалитров, ликерных вин – на 49,4%, до 895,1 тысячи декалитров.
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россия, коньяк
В России выросло производство одного алкогольного напитка
Росалкогольтабакконтроль: производство коньяка в России выросло почти на 17%
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Производство коньяка в России в январе-сентябре выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водки - на 1,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.
По данным ведомства, производство коньяка за 9 месяцев составило 6,878 миллиона декалитров, водки - 55,74 миллиона декалитров.
Общее производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличилось на 0,6% год к году - до 132,807 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2022 года этот показатель составлял 137,852 миллиона декалитров.
Производство слабоалкогольной продукции снизилось на 40,5% - до 9,286 миллиона декалитров. За аналогичный период 2023 года было произведено 15,618 миллиона декалитров.
Производство виноградных вин выросло на 8% - до 24,005 миллиона декалитров, шампанских и игристых - на 27,6%, до 11,147 миллиона декалитров, ликерных вин – на 49,4%, до 895,1 тысячи декалитров.