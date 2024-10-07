https://1prime.ru/20241007/konyak-852033526.html

В России выросло производство одного алкогольного напитка

В России выросло производство одного алкогольного напитка - 07.10.2024, ПРАЙМ

В России выросло производство одного алкогольного напитка

Производство коньяка в России в январе-сентябре выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водки - на 1,6%, следует из материалов... | 07.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-07T15:03+0300

2024-10-07T15:03+0300

2024-10-07T15:03+0300

россия

коньяк

https://cdnn.1prime.ru/img/76401/18/764011887_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_f122c9d821273835f267c8ab4cefc2b1.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Производство коньяка в России в январе-сентябре выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, водки - на 1,6%, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля. По данным ведомства, производство коньяка за 9 месяцев составило 6,878 миллиона декалитров, водки - 55,74 миллиона декалитров. Общее производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) увеличилось на 0,6% год к году - до 132,807 миллиона декалитров. При этом в соответствующем периоде 2022 года этот показатель составлял 137,852 миллиона декалитров. Производство слабоалкогольной продукции снизилось на 40,5% - до 9,286 миллиона декалитров. За аналогичный период 2023 года было произведено 15,618 миллиона декалитров. Производство виноградных вин выросло на 8% - до 24,005 миллиона декалитров, шампанских и игристых - на 27,6%, до 11,147 миллиона декалитров, ликерных вин – на 49,4%, до 895,1 тысячи декалитров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, коньяк